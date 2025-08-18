Yeniden Refah Partisi'nden Su Yönetimi Uyarısı

Suat Kılıç, su kaynaklarının korunmasının beka meselesi olduğunu vurgulayarak, hükümetin acil önlemler alması gerektiğini belirtti. Su kesintilerinin artabileceği konusunda uyarılarda bulundu ve siyasi etik yasasının gerekliliğini dile getirdi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, "Yol yakınken tedbir almak, su savaşları başlamadan içilebilir su kaynaklarını çoğaltmak polemik meselesi değil, hükümet ve devlet olmanın gereğidir." dedi.

Kılıç, parti genel merkezindeki Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tatlı su kaynaklarının korunmasının beka meselesi olduğunu ve içinde bulunulan yüzyılda suyun petrolden kıymetli hale geldiğini belirten Kılıç, şunları kaydetti:

"Türkiye şimdilik su kesintisi uygulayan belediyelerin hangi partili olduğunu konuşmakla meşgul. Yol yakınken tedbir almak, su savaşları başlamadan içilebilir su kaynaklarını çoğaltmak polemik meselesi değil, hükümet ve devlet olmanın gereğidir. Çok yakında partisi önemli olmaksızın tüm belediyelerin hoparlörlerinden su kesintilerinin duyurularını işitiyor olacağız. Önlemlerin bir an önce alınması lazım. Derhal ve behemehal deniz suyu mu arıtılacak, gri sular mı kullanılacak, yağmur suları mı toplanacak, yeni barajlar mı yapılacak, her ne yapılacaksa yapılmalı. Türkiye kimseye el açmak zorunda kalmadan su yönetim planını yapmalıdır."

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmalarını yakından takip ettiklerini aktaran Kılıç, "Bizim terörist Abdullah Öcalan'dan bir beklentimiz yoktur." dedi.

Kamu İşveren Heyetinin, memur ve memur emeklilerinin taban aylığı için 1000 lira artış teklifi sunmasına tepki gösteren Kılıç, "Çalışanlar meydanlarda biz de yanlarındayız." diye konuştu.

Kılıç, bir gazetecinin, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun CHP'den istifa edip AK Parti'ye geçmesine yönelik sorusuna, "Beş dönemdir Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninin oylarıyla seçilen biri, parti değiştirmektense evine dönse daha sağlıklı bir karar vermiş olurdu." cevabını verdi.

Siyasi etik yasası kapsamında Türkiye'de bir düzenleme yapılması gerektiğini savunan Kılıç, seçilen milletvekillerinin, belediye başkanlarının dönem sona erene kadar seçildikleri partiden ayrılmalarının yasaklanması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Eylül Aşkın Akçay - Politika
