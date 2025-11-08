Haberler

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç: Demirtaş tahliye edilmeli, Öcalan'ın serbest kalmasında yokuz

Güncelleme:
Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, Haberler.com stüdyosunda gündeme dair açıklamalarda bulundu. Kılıç, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Selahattin Demirtaş hakkında verdiği kararı hatırlatarak, Demirtaş'ın tahliye edilmesi gerektiğini belirtti. Ancak PKK lideri Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılmasına karşı çıktı.

Haberler.com stüdyosunda Olgun Kızıltepe ve Melis Yaşar'ın sorularını yanıtlayan Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, gündeme ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kılıç, Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi gerektiğini söylerken, Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılmasına ise kesin bir dille karşı çıktı.

"DEMİRTAŞ TAHLİYE EDİLMELİDİR"

Partisinin kongre hazırlıkları hakkında bilgi veren Suat Kılıç, "100 bin kişilik kongreyi yapabilmek için günlerdir İstanbul'dayız, teşkilatlarımızı ziyaret ediyoruz" dedi. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kılıç, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Selahattin Demirtaş kararına dikkat çekerek, "Türkiye'nin elinde AİHM'in Demirtaş için aldığı kararı uygulaması dışında başka bir seçenek kalmadı. Selahattin Demirtaş tahliye edilmelidir" ifadelerini kullandı.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNDE VARIZ"

Terörle mücadele konusuna da değinen Kılıç, Yeniden Refah Partisi olarak terörsüz Türkiye sürecini desteklediklerini söyledi. Ancak "umut hakkından" yararlanarak Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılmasına karşı olduklarını belirterek, "Terörsüz Türkiye sürecinde varız ama Öcalan'ın serbest bırakılmasında yokuz" dedi.

"YENİDEN REFAH, SAHADA VE SİYASETTE AKTİF"

Kılıç, partinin Türkiye genelinde örgütlenme çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, sahada halkla temas halinde olduklarını ifade etti. Kongre öncesi teşkilat ziyaretlerini sürdüren Kılıç, Yeniden Refah Partisi'nin siyasette daha etkin bir rol üstlenmeye hazırlandığını söyledi.

Berkan Tayfun
Haberler.com / Politika
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
