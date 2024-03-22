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Yeni Anayasa Başkanı Kadir Özkaya'yı Can Atalay ve Demirtaş ile ilgili 2 kritik dosya bekliyor

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Anayasa Mahkemesi'nde (AYM) üç dönemdir başkanlık görevinde bulunan Zühtü Arslan'ın 20 Nisan'da emekliye ayrılması nedeniyle yapılan başkanlık seçimini, 15 üyenin 9'unun oyunu alan Başkanvekili Kadir Özkaya kazandı. Özkaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından AYM'ye atanan isimler arasında başkan seçilen ilk üye oldu.

ÖZKAYA SEÇİMDE 9 OY ALDI

AYM Başkanlığına Yüksek Mahkeme Üyeleri Yıldız Seferinoğlu, Yusuf Şevki Hakyemez ile Başkanvekili Kadir Özkaya aday oldu, ancak Seferinoğlu son anda adaylıktan çekildi. Seçimde Özkaya 9, Hakyemez ise 6 oy aldı.

KADİR ÖZKAYA KİMDİR?

1993'te Danıştay Tetkik Hâkimliği'ne atanan Özkaya, Kasım 2004'e kadar bu görevini sürdürdü. Ekim 2005 ise AYM Raportörlüğü görevine atandı. 2011'de Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından Danıştay üyeliğine; Aralık 2014'te ise Cumhurbaşkanı tarafından AYM üyeliğine seçildi ve 22 Aralık 2014 tarihinde göreve başladı. AYM Genel Kurulu tarafından 12 Mart 2020 ve 5 Mart 2024 tarihlerinde yapılan toplantılarda iki kez AYM Başkanvekilliğine seçildi.

Yeni Anayasa Başkanı Kadir Özkaya'yı Can Atalay ve Demirtaş ile ilgili 2 kritik dosya bekliyorAnayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya.

CAN ATALAY İÇİN "İHLAL" KARARI VERMİŞTİ

Özkaya, geçen yıl TİP Hatay milletvekili seçilen Can Atalay'ın haklarının ihlal edildiği ve tahliyesinin gerektiği yönünde oy kullanan 9 üyeden biriydi. Gazeteci Gökçer Tahincioğlu, Yüksek Mahkeme'de iktidar blokuna yakın olduğu söylenen Özkaya'nın kulislerde, Atalay'ın lehine verdiği karar nedeniyle "denge unsuru" olarak anıldığını aktardı.

YENİ BAŞKANI NELER BEKLİYOR?

4 yıl boyunca AYM Başkanlığı görevini devralan Özkaya'yı AYM'nin Can Atalay'a ilişkin verdiği iki ihlal kararının uygulanmaması üzerine yapılan yeni başvurular, Selahattin Demirtaş'a ilişkin AİHM kararının uygulanmaması nedeniyle yapılan bireysel başvurusu gibi kritik dosyalar bekliyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika

Şerafettin Can Atalay Anayasa Mahkemesi Zühtü Arslan Hukuk Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (7)

haksız mıyım:

o dosyalar çoktan kapandı. teröre ve teröriste ÖZGÜRLÜK YOK. başkasını düşünen yargı kararlarından öte güvenlik kuvvetlerimizi ve vatansever milletimizi görür karşısında.

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yanıtYanıtla
abdullah HAMARAT:

İnsallah bir gun sen de adaletsiz bir duruma denk gelirsin de o hapislerde curuesun

yanıt50
yanıt8
Muhalif:

Bir gün senide yargılarlar anayasadan dönersin

yanıt6
yanıt1
haksız mıyım:

eğer devletime ihanet edeceksem, emperyalizmin uşaklarına hizmet edeceksem ben hapislerde çürümeyi değil ölümü tercih ederim. ammma kim siyasetçi, iş adamı, gazeteci bilmem ne kimliğinin arkasına sığınıp devleti bölmeye, darbe yapmaya kalkarsa gün yüzü görmeyecek. terörü masum gösterenin, teröristen farkı yoktur

yanıt1
yanıt6
csd zbn:

CHP NEDEN DEMLE İTİFAK YAPIYOR HAİNMİSİNİZ DİYE DAVA AÇILSIN BU DA İDAM VERSİN

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yanıtYanıtla
Musa Gerçekçi:

Saçmalamışsın yavrum...

yanıt23
yanıt2
GAGS:

6-10 yaş arasının eline teknolojik alet geçince..

yanıt3
yanıt1
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