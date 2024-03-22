Yeni Anayasa Başkanı Kadir Özkaya'yı Can Atalay ve Demirtaş ile ilgili 2 kritik dosya bekliyor

Anayasa Mahkemesi'nde (AYM) üç dönemdir başkanlık görevinde bulunan Zühtü Arslan'ın 20 Nisan'da emekliye ayrılması nedeniyle yapılan başkanlık seçimini, 15 üyenin 9'unun oyunu alan Başkanvekili Kadir Özkaya kazandı. Özkaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından AYM'ye atanan isimler arasında başkan seçilen ilk üye oldu.

ÖZKAYA SEÇİMDE 9 OY ALDI

AYM Başkanlığına Yüksek Mahkeme Üyeleri Yıldız Seferinoğlu, Yusuf Şevki Hakyemez ile Başkanvekili Kadir Özkaya aday oldu, ancak Seferinoğlu son anda adaylıktan çekildi. Seçimde Özkaya 9, Hakyemez ise 6 oy aldı.

KADİR ÖZKAYA KİMDİR?

1993'te Danıştay Tetkik Hâkimliği'ne atanan Özkaya, Kasım 2004'e kadar bu görevini sürdürdü. Ekim 2005 ise AYM Raportörlüğü görevine atandı. 2011'de Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından Danıştay üyeliğine; Aralık 2014'te ise Cumhurbaşkanı tarafından AYM üyeliğine seçildi ve 22 Aralık 2014 tarihinde göreve başladı. AYM Genel Kurulu tarafından 12 Mart 2020 ve 5 Mart 2024 tarihlerinde yapılan toplantılarda iki kez AYM Başkanvekilliğine seçildi.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya.

CAN ATALAY İÇİN "İHLAL" KARARI VERMİŞTİ

Özkaya, geçen yıl TİP Hatay milletvekili seçilen Can Atalay'ın haklarının ihlal edildiği ve tahliyesinin gerektiği yönünde oy kullanan 9 üyeden biriydi. Gazeteci Gökçer Tahincioğlu, Yüksek Mahkeme'de iktidar blokuna yakın olduğu söylenen Özkaya'nın kulislerde, Atalay'ın lehine verdiği karar nedeniyle "denge unsuru" olarak anıldığını aktardı.

YENİ BAŞKANI NELER BEKLİYOR?

4 yıl boyunca AYM Başkanlığı görevini devralan Özkaya'yı AYM'nin Can Atalay'a ilişkin verdiği iki ihlal kararının uygulanmaması üzerine yapılan yeni başvurular, Selahattin Demirtaş'a ilişkin AİHM kararının uygulanmaması nedeniyle yapılan bireysel başvurusu gibi kritik dosyalar bekliyor.