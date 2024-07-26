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Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili yeni inceleme! Adli Tıp eski rapordaki ifadeyi çürüttü

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2009 yılında Kahramanmaraş'ta helikopter düşmesi sonucu hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerle ilgili tıbbi belgeler yeniden incelendi. Adli Tıp, 2011 yılındaki raporda geçen 'kandaki karbondioksit oranı ölümden sonra da artar' ifadesini çürüttü.

Kahramanmaraş'ta helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada yeni Adli Tıp raporu ortaya çıktı.

Kahramanmaraş'ta 2009 yılında helikopterinin düşmesi sonucu hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerle ilgili Adli Tıp Kurumu tıbbi belgeleri yeniden inceledi. 10 Haziran 2024 tarihli yeni raporda merhum Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin bulunduğu helikopterin düşürülme ve suikast ihtimalini güçlendirdiği öğrenildi.

"ÖLÜM SONRASINDA OLUŞMAZ"

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine inceleme yapan Adli Tıp Genel Kurulu, 2011 yılındaki raporda geçen 'kandaki karbondioksit oranı ölümden sonra da artar' ifadesini çürüttü. Adli Tıp Genel Kurulu'nun 30 üyesinin oy birliğiyle imzaladığı raporda, "Ölüm sonrasında karboksihemoglobin oluşmaz" denildi.

Konuyla ilgili Yazıcıoğlu'nun avukatlarının açıklama yapması bekleniyor.

Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili yeni inceleme! Adli Tıp eski rapordaki ifadeyi çürüttü

MUHSİN YAZICIOĞLU KİMDİR?

Bindiği helikopterin Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi yakınında düşmesi sonucunda beraberindeki 5 kişiyle birlikte yaşamını yitiren BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, 1954 yılında Sivas'ın Sarkışla ilçesine bağlı Elmalı köyünde doğdu.

İlk ve orta öğrenimini Şarkışla'da tamamlayan Yazıcıoğlu, 1972'de geldiği başkentte Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde yüksek eğitimini tamamladı.

Yazıcıoğlu, 1968'de dernek çalışmalarına başladığı Şarkışla'da ''Genç Ülkücüler Hareketi''ne katıldı. Ankara'ya geldikten sonra Ülkü Ocakları Genel Merkezi'nde görev yapmaya başlayan Muhsin Yazıcıoğlu, önce genel başkan yardımcılığı, ardından da Ülkü Ocakları Genel Başkanlığını üstlendi. Daha sonra, 1978'de faaliyete geçen Ülkücü Gençlik Derneği'nin kurucu genel başkanı olan Yazıcıoğlu, 1980 yılına kadar MHP'de genel başkan müşavirliği yaptı.

12 Eylül 1980'deki askeri harekatın ardından ''MHP ve Ülkücü Kuruluşlar Davası'' sanığı olarak cezaevine giren Yazıcıoğlu, 7,5 yıl cezaevinde kaldı, yargılama sonunda ceza almadı. Yazıcıoğlu, cezaevinden çıktıktan sonra ''Sosyal Güvenlik ve Eğitim Vakfı''nın başkanlığını yaptı.

Muhsin Yazıcıoğlu, 1987 yılında arkadaşlarıyla Milliyetçi Çalışma Partisi'nde (MÇP) siyasete girdi ve partinin genel sekreter yardımcılığı görevinde bulundu. Yazıcıoğlu, 1991 genel seçimlerinde üç partinin oluşturduğu ittifak bünyesinde Sivas milletvekili olarak TBMM'ye girdi. 1992 yılında bir grup arkadaşıyla MÇP'den ayrılan Yazıcıoğlu, 29 Ocak 1993 tarihinde Büyük Birlik Partisi'ni (BBP) kurdu ve partinin genel başkanlığına seçildi.

1995'te yapılan erken genel seçimlerde ANAP-BBP ittifakından 20. Dönem Sivas milletvekili olarak yeniden Meclise giren Yazıcıoğlu, daha sonra ANAP'tan istifa ederek BBP'ye döndü ve parti genel başkanlığını yeniden üstlendi.

22 Temmuz erken genel seçimlerinde partisinden istifa ederek Sivas'tan bağımsız milletvekili adayı olan Yazıcıoğlu, 23. Dönem milletvekilliğine seçildi. Böylece BBP de TBMM'de bir sandalye ile temsil edilmeye başladı. Daha sora yeniden BBP'ye katılan Yazıcıoğlu, 19 Ağustosta yapılan olağanüstü büyük kurultayda yeniden genel başkanlığa seçildi.

Muhsin Yazıcıoğlu, evli ve iki çocuk babasıydı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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Yorumlar (8)

dikduran adam:

FETULŞEYTANLARIN İPLİĞİ YAVAŞ YAVAŞ ORTAYA ÇIKIYOR

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ihsan han:

acin sosyal medyalardaki videoları izleyin.. adamlar video cekmişler nasıl öldürdüklerini.. dahası 2 kişi arasında temiz iş denen konusmalarda ifşa.

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yanıt1
Netherill:

şehit liderimiz Muhsin Başkanımız mekanın cennet olsun.

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SUNSET null:

bir vatansever böyle bir sonu hiç hak etmemişti.

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T.C. GÖKBÖRÜ:

MEKANIN CENNET OLSUN REİSİM.

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SMMM:

Canım Muhsin ağabeyim katillerini de, onlarla ortak olanları da, sana sahip çıkmayanları da biz biliyoruz.

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Mahmut DEĞERLİ:

Bilince be oluyor ?

yanıt1
yanıt9
Selcuk Duman:

Muhsin başkan Barnabas incilini bulmuştu.o yüzden öldürdüler ruhu şad olsun

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4
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