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Yeneroğlu: İnsan hakları olmayan yerde huzur ve refah olmaz

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DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, insan haklarının olmadığı yerde huzur ve refahın olmayacağını söyledi. Yeneroğlu, Türkiye'de insan hakları açısından tablonun son derece kötü olduğunu belirtti ve yargı bağımsızlığının iflas ettiğini vurguladı. Ayrıca, Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne en fazla şikayet edilen ülkelerden biri olduğunu iddia etti.

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, insan haklarının olmadığı yerde huzur ve refahın olmayacağını söyledi.

Yeneroğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de insan hakları açısından tablonun son derece kötü olduğunu ileri sürdü.

Anayasa'ya göre bağlayıcı nitelikte olan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmasına "müsaade edilmediğini" savunan Yeneroğlu, "Yargı bağımsızlığı iflas etmiş durumda. İktidarın onayı olmadan yargı karar alamıyor. Adalet binalarında rüşvet iddiaları artık sıradanlaşmış. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi kararlarına göre en çok ihlal edilen hak, adil yargılanma hakkıdır. Bugün Türkiye'de hiç kimse mahkemelerde adil bir şekilde yargılanacağından emin değil." dedi.

Yeneroğlu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde, Türkiye'den yapılan 30 bin başvurunun bulunduğunu, bu rakamın Türkiye'nin en fazla şikayet edilen ülkelerden birisi olduğunu gösterdiğini iddia etti.

Hükümetin, günü kurtarmak adına yüzeysel reformlar yaptığını öne süren Yeneroğlu, "Ceza ve adalet sistemindeki sorunların kalıcı çözümü ancak zihniyet değişimi ve bunun sonucunda hukuk devleti kriterlerine uygun yapısal dönüşümle mümkün olur. İktidarın böyle bir gündemi yok. İnsan haklarının olmadığı yerde huzur ve refah olmaz." diye konuştu.

Yeneroğlu, bir gazetecinin, dün akşam MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının hakemi Halil Umut Meler'e saldırıya yönelik bir sorusu üzerine, "Bu durum Türkiye'nin son yıllarda geldiği yerin resmidir. Bu yumruk, iktidarın güç sarhoşluğunun yumruğudur. Bunun bir kişiye mal edilmesi kesinlikle yanlış bir değerlendirme olacaktır. Hakeme inen yumruk, milletimizin tamamına zaten devamlı inmektedir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Politika

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