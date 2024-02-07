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Yavaş'tan Altınok'un seçim afişlerine engel

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, rakibi Turgut Altınok'un seçim afişlerinin yer aldığı duvarın önüne seyyar pankartlar koydurarak afişlerin görünürlüğünü engelledi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, rakibi Cumhur İttifakı ABB Başkan Adayı Turgut Altınok'un pankartlarının yer aldığı duvarın önüne seyyar pankartlar koydurarak Altınok afişlerinin önünü kapattı.

Ankara'da yerel seçim yarışında pankart nezaketsizliği yaşanıyor. Aralık Ayında ABB adaylığına yaptığı başvuru sırasında "Tüm çamurlara rağmen Ankara'nın kaldırımlarından ayrımcılığı, kin ve nefreti söktük" açıklaması yapan ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın, Cumhur İttifakı ABB Adayı Turgut Altınok'un seçim afişlerini engellemesi dikkat çekti.

Yavaş'tan Altınok'un seçim afişlerine engel

ALTINOK'UN AFİŞLERİNİN ÖNÜNE YENİ REKLAM PANELLERİ KOYDU

Yüz milyonlarca lira para harcanarak Ankara'nın hemen her yerine afişleri asılan Mansur Yavaş, rakibi Cumhur İttifakı ABB Adayı Turgut Altınok'un afişlerinin bulunduğu duvarın önüne yeni reklam panelleri koydurarak Altınok'un seçim afişlerini engelledi. Bunun üzerine Yavaş'ın "Ankara'nın adil bir biçimde, tarafsız bir biçimde, kaynakları boşa götürmeden ve dürüst bir şekilde yönetilebileceğini bütün dünyaya gösterdik ve bunu başardık" açıklamaları gündem oldu.

Yavaş'tan Altınok'un seçim afişlerine engel

Yavaş'tan Altınok'un seçim afişlerine engel

Yavaş'tan Altınok'un seçim afişlerine engel

Yavaş'tan Altınok'un seçim afişlerine engel

Kaynak: Haberler.com / Politika

Ankara Büyükşehir Belediyesi Turgut Altınok Mansur Yavaş AK Parti Ankara Yerel yönetim Seçim Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (4)

ERTAN IŞIK:

İYİ YAPMIŞ HEP ONLAR MI YAPICAK :)

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yanıtYanıtla
Necati Nejdet:

ADAM ŞEYTAN GİBİ SURATSIZ SEVİMSİZ HİC GÜLMEYEN BİRİ

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yanıtYanıtla
sade vatandaş:

yiyicilerin musluklarını kestiler ondan sevimsiz olmuş olabilirmi

yanıt3
yanıt0
Ercan KARTAL:

Videonun haberle ne ilgisi var.

6
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