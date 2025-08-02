Yavaş mı İmamoğlu mu Özel mi? İşte Erdoğan'lı denklemde ikinci tur senaryoları
Temmuz 2025 anketine göre; olası ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçiminde Mansur Yavaş %44 ile Recep Tayyip Erdoğan'ın (%38,4) önünde yer alıyor. Ekrem İmamoğlu senaryosunda Erdoğan %41,6 ile önde, İmamoğlu ise %39'da kalıyor. Özgür Özel'le yapılan senaryoda ise Erdoğan %43, Özel %34,2 oy alıyor.
ASAL araştırmanın Temmuz 2025 tarihli son anketi olası ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçim senaryolarında dengelerin nasıl şekillenebileceğine dair dikkat çekici veriler ortaya koydu. 1.985 kişiyle yapılan araştırmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, farklı adaylar karşısındaki oy oranları ölçüldü. Sonuçlara göre kararsız seçmenlerin oranı oldukça yüksek ve seçimlerin kaderini belirleyebilecek nitelikte.
YAVAŞ, ERDOĞAN'IN ÖNÜNDE
Anketteki en çarpıcı tablo, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Erdoğan karşısındaki üstünlüğü oldu:
- Mansur Yavaş : %44,0
- Recep Tayyip Erdoğan: %38,4
- Kararsız/Fikri yok: %17,6
- İmamoğlu ile Baş Başa Bir Yarış
İMAMOĞLU AYNI BAŞARIYI GÖSTEREMEDİ
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun aday olması durumunda ise daha dengeli bir tablo ortaya çıkıyor:
- Recep Tayyip Erdoğan: %41,6
- Ekrem İmamoğlu: %39,0
- Kararsız/Fikri yok: %19,4
ÖZGÜR ÖZEL SENARYOSUNDA DA ERDOĞAN ÖNDE
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Erdoğan arasındaki olası yarışta, Erdoğan daha yüksek oy alıyor:
- Recep Tayyip Erdoğan: %43,0
- Özgür Özel: %34,2
- Kararsız/Fikri yok: %22,8
KARARSIZLAR DENGEYİ DEĞİŞTİREBİLİR
Her üç senaryoda da kararsız seçmenin %17 ila %23 bandında olması, ikinci turun sonucunu doğrudan etkileyebileceğini gösteriyor. Bu nedenle seçim sürecinde kararsızları ikna etme çabalarının kritik bir rol oynayacağı değerlendiriliyor.
SONUÇ NE GÖSTERİYOR?
Veriler, Erdoğan'ın hâlâ güçlü bir tabana sahip olduğunu ancak muhalefetin doğru adayla sahaya inmesi durumunda ikinci turda önemli bir rekabet yaşanabileceğini ortaya koyuyor. Özellikle Mansur Yavaş ismi, kararsızların yönelimiyle iktidarı zorlayabilecek en güçlü seçenek olarak öne çıkıyor.