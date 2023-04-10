Yaptığı fedakarlıkla salondakileri mest eden Barış Atay, gözyaşlarını tutamadı

Türkiye İşçi Partisi, 49 il ve 52 seçim bölgesinde gösterdiği milletvekili adaylarını Yüksek Seçim Kurulu'na sundu. Partisinin İstanbul'daki milletvekili aday toplantısında konuşan TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Barış Atay'ın Gezi tutuklusu avukat Can Atalay'ın cezaevinden çıkması için büyüdüğü ve seçmen desteği bulunan Hatay'dan feragat ettiğini açıkladı.

"BARIŞ YOLDAŞIM 'CAN ÇIKACAK CAN' DEDİ"

Konuşmasında Erkan Baş, TİP'te sen ben kavgası olmadığını söyleyerek, "TİP'in belki de Türkiye'de en güçlü olduğu yer Hatay. Sevgili Barış yoldaşım dedi ki, 'Can çıkacak!' dedi, Can! Herkes Türkiye İşçi Partisi'ni bu gözle değerlendirsin. Herkesin anasının ak sütü gibi helal göreceği milletvekilliğini cezaevindeki yoldaşı çıksın diye, başka bir turizm işçisi yoldaşı milletvekili olsun diye bırakmış bir yoldaşımız var. Gurur duyuyoruz biz onunla!" ifadelerini kullandı.

GÖŞYAŞLARINI TUTAMADI

Erkan Baş'ın bu sözlerinin ardından salonda alkış ve ıslıklar yankılanırken Atay ise gözyaşlarını zor tuttu.Salondaki alkış ve ıslıklar devam ederken duygulu anlar yaşayan Atay ayağa kalkıp salonu selamladı.