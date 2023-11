Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, Yeniden Aday Adayı Oldu

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, "İlçemizi gelişmemiş köhne boşluktan çıkararak, gelecek yüzyılını garantiye aldık. Güzel Yahşihan'ımız eskiden kıyıda, köşede, debelenirken şimdi Türkiye'de parmakla gösterilen örnek ilçe konumuna geldiyse bunun mimarı bizleriz, sizlersiniz" dedi.

Kırıkkale'nin Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak mahalli idareler seçimlerinde yeniden aday olmak için aday adaylığı müracaatını, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Murat Abalı'ya sundu. Türkyılmaz, müracaat sonrasında Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan kalabalığa hitap etti. Vatandaşların "Yahşihan'ın Başkanı Osman Türkyılmaz" şeklindeki sloganları üzerine Türkyılmaz, "Bugün buradaki aldığım cesaretle bütün cihana haykırıyorum ki; birlikteliğimizden daha büyük bir güç yoktur ve asla olmayacaktır" karşılığını verdi.

"İlçeme hizmet etme mücadelemi sürdürüyorum"

Türkyılmaz, ilçe halkına hizmet etme mücadelesini sürdüreceğini ifade ederek, "Kıymetli yol arkadaşlarım 50 yaşına merdiven dayadığım bugünlerde mayasını güzel Yahşihan'ımdan aldığım derin bir aşkla, şevkle, azimle, tecrübeyle, ilçeme hizmet etme mücadelemi sürdürüyorum. 50 yıllık hayat yolculuğumun her safasın da Rabbime imanımdan tutunacak bir dal, ilçemin kıymetli halkımdan başka yaslanacak bir sırt aramadım. Hamd olsun ki girdiğim her mücadeleden, Rabbimin yardımıyla ve sizlerin de desteğini alarak çıktım. Şu an siz kıymetli hemşerilerimizle beraber ikinci 5 yıllık hizmet dönemi için aday adaylığı başvurumuzu yapmış olmaktan son derece mutluluk ve gurur duyuyorum" diye konuştu.

"İlçemizin gelecek yüzyılını biz garantiye aldık"

Yahşihan Belediye binası önünden il merkezine kadar araç konvoyu düzenleyen ilçe halkına teşekkürlerini sunan Başkan Türkyılmaz, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Geriye dönünde bir bakın, dün nasıldı, bugün nasıl. İlçemizi gelişmemiş köhne boşluktan çıkararak, gelecek yüzyılını biz garantiye aldık. Güzel Yahşihan'ımız eskiden kıyıda, köşede, debelenirken şimdi Türkiye'de parmakla gösterilen örnek ilçe konumuna geldiyse bunun mimarı bizleriz, sizlersiniz. Yaptığımız bu hizmetler sayesinde ilçemiz Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2022 yılında hazırladığı gelişmişlik ilçe sıralamasında 973 il ve ilçe arasında 198. sıradan 58. sıraya yükseldik. Bu başarı hepimizin başarısı sevgili dostlar. Geçtiğimiz dönemde birlikte başardıklarımızla gurur duyuyorum. Ancak daha büyük işlerin peşinden koşmak için buradayım. Durmayacağız, yine zirveye kadar yorulmadan tırmanacağız. Unutmayın, kendinize güvenmekten asla vazgeçmeyin. Zirveye ulaşmayı ancak biz yaparız, sizler yaparsınız sevgili dostlar. Bugün buraya gelerek ortaya koyduğunuz gönül sermayesi bizlerin yüreğinde çarptıkça şimşek olup çakacağız, sır olup akacağız ve güzel Yahşihan'ımızın üzerine rahmet olup yağacağız."

"Ülkede model, bölgede lider konuma getirdik"

Gelecek dönemde eğitimden sağlığa, kültürden sanata kadar birçok projeye daha imza atacaklarını belirten Türkyılmaz, "Gazi Mustafa Kemal'in de dediği gibi 'Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır.' 2019 yerel seçimlerde bana güvenerek o koltuğu teslim ettiğinizde Yahşihan'da artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak demiştik. Dediğimizi de yaptık mı, yaptık. Altyapı projemizde toplamda 370 kilometre kazarak kanayan yara altyapı sorununu ortadan kaldırdık. Yahşihan'ımızı medeniyete kavuşturduk. Ülkede model, bölgede lider konuma getirdik. Aradan geçen 5 yılın ardından dönüp baktığımızda hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığının kıvancı içerisindeyiz. Gelecek dönemde eğitimden sağlığa, üst yapıdan kültür ve sanata kadar her alanda daha güçlü adımlar atmaya kararlıyız" diye konuştu. - KIRIKKALE