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Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal gözaltına alındı

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Vestel CEO'su Ergün Güler'in şirket çalışanlarına gönderdiği Ramazan mesajına tepki gösteren Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal, savcılığın başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Vestel CEO'su Ergün Güler, Ramazan ayı nedeniyle şirket çalışanlarına tepki gösterdi. Kurumu bağlı olduğu Zorlu Holding CEO'su Bekir Cem Köksal, Güler'e Ramazan mesajı sebebiyle sert tepki gösterdi. Güler'e mail atan Köksal, "Dinden bağımsız bir duruşumuz var" derken, olay sosyal medyada infiale neden oldu.

ZORLU CEO'SU GÖZALTINA ALINDI

Tepkilerin ardından savcılık harekete geçti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme suçundan Köksal hakkında re'sen soruşturma başlattı.

VESTEL CEO'SUNUN RAMAZAN MESAJI KRİZ ÇIKARDI

Vestel CEO'su Güler, Ramazan tebriki mesajında şu ifadeleri kullandı: "Değerli Ailem; Yaşamımıza birlik, beraberlik ve dostluk ile birlikte hoşgörü getiren Ramazan ayına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnsan ilişkilerini güçlendiren ve umutları canlandıran bu güzel ayın ülkemize, dünyaya ve Vestel ailesinin siz değerli üyelerine barış, kardeşlik ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum. Hz. Mevlana'nın, Mesnevi'de dediği gibi: "Ramazan Allah tarafından, bereket, hizmet ve yaradana yakınlaşma ayı olarak bahş edilmiş bir aydır. Aynı zamanda Allah'ın insanın kendi nefsini terbiye edişinden dolayı ona eğildiği, ona mükafat verdiği tenezzül ettiği aydır." Hepinizi sevgiyle kucaklıyor, aileleriniz ile birlikte huzur dolu bir Ramazan ayı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal gözaltına alındı

ZORLU CEO'SUNDAN SERT UYARI

Holding CEO'su Cem Köksal, Güler'in mesajına tüm çalışanların görebileceği bir platformda yanıt vererek, "Ergün, bizim kurumsal olarak kutlanacak günler listemizde Ramazan ayı yer almıyor. Dini günlerden sadece Şeker ve Kurban Bayramları var. Bu grubun 70 yıllık tarihinde Ramazan kutlaması olmadı. Şirket olarak dinden bağımsız bir duruşumuz var," dedi. Köksal, Güler'i daha önce uyardığını hatırlatarak, "Lütfen bunun tekrarı olmasın" dedi.

Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal gözaltına alındı

Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal gözaltına alındı
Haberler.com / Turan Yiğittekin - Politika
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Yorumlar (6)

Haber Yorumlarıgp75fvwpkv:

Türkiye’de ve Müslüman bir ülkede yaşadığını hatırlatmak lazım ..inkar ediyorsa Hiristiyan ve yahudi ülkeler çok uzak değil..Gitsin çok büyük bir kayıp değil

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Haber Yorumlarıg86zk9khzc:

Allah razı olsun Türk adaletinden ve emniyetten bu adamın yeri mahpus damıdır

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Haber YorumlarıEMRE ÜRKER:

bomboş bir firma kendi kendine yarışıyor.

Yorum Beğen19
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Haber Yorumlarıgunay yanug:

milleti galeyana getirmeseydi. herkesin inancına saygı duyulmalı

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Haber Yorumlarıyüksel kircicek:

Adam mecbur degilki istediği gibi konuşur.bunun tutuklanması demek dikta rejim demektir.

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Haber YorumlarıHad Bildiren:

Kimse sizin gibi düşünmek zorunda değil kimse ramazan ayini kutlamak zorunda da değil. Ramazan ayı kutlamıyor diye ya da şirketin politikalarında ramazan ayini kutlamak yok sadece dini bayramları kutlamak var diye uyardığı için bir kişi gözaltına alınıyorsa yazıklar olsun! ülkeyi ne hale getirdiniz

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