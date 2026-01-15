Haberler

Van'da DEM Partili belediye başkanının resmi makam aracına haciz

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van'da DEM Partili belediye başkanının resmi aracına haciz

Van'da DEM Partili İpekyolu Belediyesi'ne ait borçlar nedeniyle başlatılan icra işlemleri kapsamında, Belediye Başkanı Canan Uzunay'ın resmi makam aracına haciz uygulanarak el konuldu.

TRAFİKTEYKEN DURDURULDU

Başkan Uzunay'ın kullandığı resmi araç trafikte seyir halindeyken polis ekipleri tarafından durduruldu. Araç hakkında kesinleşmiş haciz kararı bulunduğu belirtilerek, makam aracı çekiciyle otoparka götürüldü.

NEDENİ: UZUN SÜREDİR ÖDENMEYEN BORÇLAR

İcra Müdürlüğü tarafından yürütülen işlemlerin, belediyenin uzun süredir ödenmeyen borçları nedeniyle gerçekleştirildiği öğrenildi. Belediyenin yaklaşık iki yıl önce devralınmasına rağmen, bazı borç kalemlerinde ödeme yapılmaması veya yapılandırmaya gidilmemesi nedeniyle haciz sürecinin devam ettiği kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - Politika
Beyaz Saray: İran, 800 idamı durdurdu

Savaş başlayacak mı? İran'ın aldığı kararı Trump duyurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mahkeme salonunda görüntülendi: İşte Ekrem İmamoğlu'nun son hali

Bu görüntüsünü unutun: İşte İmamoğlu'nun son hali
En düşük emekli maaşı 20 bin lira oluyor

Milyonlarca emeklinin beklediği gelişme! Meclis'te kabul edildi
Bakan Fidan, Türkiye'nin Mısır ve Suudi Arabistan ile askeri ittifak görüşmesini doğruladı

Türkiye 2 ülkeyle ittifak kuruyor! Fidan, bomba iddiayı doğruladı
Fenerbahçe'de Cenk Tosun ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe kariyeri bitti! Yıldız ismin sözleşmesi feshedildi
Mahkeme salonunda görüntülendi: İşte Ekrem İmamoğlu'nun son hali

Bu görüntüsünü unutun: İşte İmamoğlu'nun son hali
Nahçıvan'da şofbenden sızan gazdan zehirlenen 2 Türk öğrenci öldü

Türk gençler, okumak için gittikleri ülkede can verdi
Ali Erbaş'ın yeni görevi belli oldu

Ali Erbaş'ın yeni görevi belli oldu