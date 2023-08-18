Vali Mustafa Özarslan Sinop Valiliği'ne atandı

Valiler Kararnamesi ile Bursa Nilüfer Kaymakamlığı'ndan Sinop Valiliğine atanan Vali Mustafa Özarslan görevine başladı.

Valilik önünde kurum amirleri tarafından karşılanan Özarslan, selamlaşmanın ardından makamına geçti.

Burada, gazetecilere açıklamada bulunan Özarslan, 31 yıl boyunca ülkenin farklı bölgelerinde mülki idare amiri olarak görev yaptığını söyledi.

Sinop Valiliği görevine atanmanın gururunu ve heyecanını yaşadığını vurgulayan Özarslan, kentin yaşam standartlarını daha yukarılara çıkarmak için var güçleriyle çalışacaklarını dile getirdi.

Özarslan, yüksek bir enerjiyle Sinop'a hizmet etmeye çalışacaklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Üç tarafı denizle çevrili, doğal bir liman şehri olan, sahilleri, tarihi yapıları ve denizle, ormanın birbirini kucakladığı Sinop'umuz da göreve başlamanın heyecanını ve onurunu yaşıyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Eerdoğa'a ve İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'ya tevdi ettikleri bu onurlu görev için şükranlarımı arz ediyorum. Ülkemizin çok farklı noktasında ve bölgelerinde mülki idare olarak görev yaptım. Memleketimizin her köşesi cennetten bir parçadır. Her köşesine hizmet etmek büyük bir onur ve şereftir. 31 yıl önce kaymakam olarak ilk görev yerim olan Bozcaada ilçesinde göreve başlamıştım. Şuanda Sinop Valiliğine başlarken de aynı heyecan ve çalışma aşkı ile doluyum. Benden önceki değerli Valimiz Sayın Erol Karaömeroğlu'na ilimize yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederim. Bizim de görevimiz ilimizin yaşam standartlarını teslim aldığımız noktadan daha da yükseklere çıkartmaktır."

Vali Özarslan, kurum amirleriyle basına kapalı olarak değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.