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Üsküdar Belediyesi personel maaşlarını ödeyemedi, gerekçe SMS ile bildirildi

Üsküdar Belediyesi personel maaşlarını ödeyemedi, gerekçe SMS ile bildirildi
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Üst üste arsa satışlarıyla gündeme gelen Üsküdar Belediyesi'nde bu kez de maaş krizi patlak verdi. Belediye tarafından personellere maaşların gecikeceğine dair mesaj atıldı. Personeli zor duruma sokan bu gecikmeye "bordro işlemleri" gerekçe gösterildi.

31 Mart yerel seçimlerinde Sinem Dedetaş'ın büyük bir sürprize imza atarak belediye başkanlığı koltuğuna oturması sonrası gözlerin çevrildiği ilçelerin başında gelen Üsküdar Belediyesi'nde maaş krizi yaşanıyor.

MAAŞLAR GECİKMELİ ÖDENECEK

Son dönemlerde üst üste arsa satışlarıyla gündeme gelen Üsküdar Belediyesi, maaş ödemelerinin zamanında yapılamayacağı personele kısa mesajla bildirildi.

Üsküdar Belediyesi'nde kriz: Personelin maaşını ödeyemediler

"ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ"

Belediye tarafından personele gönderilen mesajda "Değerli çalışanlarımız, dokuz günlük Ramazan Bayramı idari tatilinden kaynaklı bordro işlemlerinde yaşanan gecikmeler nedeniyle, Mart 2025 dönemi maaş ödemeleri 17 Nisan 2025 Perşembe günü gerçekleştirilecektir. Anlayışınız için teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.

HİLMİ TÜRKMEN KAYITSIZ KALAMADI

AK Parti MKYK Üyesi ve Üsküdar eski Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Ve beklenen oldu; CHP'li Üsküdar Belediyesi birinci yılın sonunda personel maaşı ödeyemiyor" dedi.

EYÜPSULTAN BELEDİYESİ'NDE DE GECİKME YAŞANMIŞTI

Mart ayında, Eyüpsultan Belediyesi'nde de memur maaşları yaklaşık 10 gün gecikmeli olarak yatırılmıştı. Belediyede her ayın 15'inde yapılması gereken ödemeler, belediye tarihinde ilk kez geç yapılmıştı.

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Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (12)

Haber YorumlarıKasım Ekşi:

Her şey güzel olacak,dediler.güzel oldu ama Ekrem'in tayfasına.

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Haber YorumlarıMustafa Kurt:

Sata sata yiye yiye kalmadı diyemiyorda ???

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Haber YorumlarıFatih Kocak:

işte cesaret, işte fazilet, işte feraset, işte fedakarlık, işte CHP belediyeciliği. :))

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Haber YorumlarıArif İnanç:

Aaaa olur mu devlet vermemiştir. Pis , öö hükümet. Haydi CHP yollara. Devlet vermedi ödeyemedik. Paramızı isteRÜK , Paramız alaCUK gibi sloganlar atmaniz lazım. Suçlu sayıldilar , bize darılırlar diye ödemedik. Filan feşmekan.

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Haber YorumlarıAkP koyunlari:

belediyelere cokersen merkez hukumet olarak olacagi bu.cek su elini artik belediyelerden reizzzzzz

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Haber YorumlarıBerkay:

olumsuzlukların başkanları, nerede negatif ilk var orada CHP var. Başa geleceklermiş öyle mi? Memurlar maaşlarınızı alamazsınız :)

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

astronomik maaş alıp eli cebinde dolaşan çok insan var bir avuç insan çalışıyor öbürleri çay demleyip içiyor sokakta derin çukurlar bir sürü aksaklıklar oluyor zabıtalar önünden geçip gidiyor ileride boş boş oturuyorlar bunları belediyeye bildiriyorum adamlarınız önünden geçiyor ilgilenmiyor diyorum bunlar onların işi değil diyorlar yeminle söylüyorum bu belediyelere kapak atmış fuzuliden maaş alan bir sürü insan var

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Haber Yorumlarıİrfan Karlıdağ:

Ne kadar da seviniyorlar. Adamlar olmasını arzuladığı şeyleri istiyorlar. Muhalefet Belediyeşeri iş yapamasın, hizmet üretemesin vatandaşların ihtiyaçlarına cevap veremez duruma gelsin diye ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar vatan hainleri.

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Haber YorumlarıAydin Kurt:

Yılmaz bayat ve mustafa kara zamaninda 3 ay maaş alamadik o zaman neredeydiniz millet perişan oldu ama akp vardi üsküdar belediyesinde ulan ne adisiniz

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Haber Yorumlarıhüseyin yıldız:

hilmi türkmen belediyeyi boş bırakırsan olacağı bu basın yüzünden sizin pislikleriniz ortaya çıkmadığı için rahat konuşuyorsun

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