Üniversite Öğrencileri Aydın KYK Yurdundaki Asansör Faciasını Protesto Etti

GÖKAY ŞİMŞEK

Bilecik'teki üniversite öğrencileri Aydın KYK yurdunda yaşanan asansör faciasını protesto etti. Öğrenci İbrahim Ülker, "Bu ölümlü düzenini reddediyoruz, yaşamda inat ediyoruz" dedi. Öğrenciler, 'susma sustukça sıra sana gelecek', 'öğrenciler ölüyor görevliler susuyor' sloganları attı.

Aydın'da Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Güzelhisar Kız Öğrenci yurdunda arızalanan asansör düşmüş ve olayda üniversite öğrencisi Zeren Ertaş hayatını kaybetmişti.

Dün gece saatlerinde ellerinde taşıdıkları dövizler ve sloganlar eşliğinde Bilecik merkez Atatürk Parkı'nda toplanan üniversiteli öğrenciler yaşanan olayı protesto ettiler. Burada açıklama yapan üniversite öğrencisi İbrahim Ülker, "Henüz Çanakkale Kerime Sultan yurdundaki intiharın şokunu atlatamamışken güne tüm Türkiye'nin içini dağlayan bir haberle başladık. Aydın Işıklı KYK Yurdunda adına, 'kaza-kader' dedikleri bir cinayet yaşandı" ifadelerini kullandı.

"GENÇLERE ÖLÜMDEN ÖTE YOL BIRAKMIYORLAR"

İbrahim Ülker öğrenciler adına yaptığı açıklamasında şunları ifade etti:

"Henüz Çanakkale Kerime Sultan yurdundaki intiharın şokunu atlatamamışken güne tüm Türkiye'nin içini dağlayan bir haberle başladık. Aydın Işıklı KYK Yurdunda adına, 'kaza-kader' dedikleri bir cinayet yaşandı. Bakımsız bir asansörün düşmesi sonucu en az bir genç arkadaşımız yaşamını yitirdi. Acilen tüm suçluların görevden alınması ve soruşturulmasını istiyoruz. Düşen asansör, öğrencilerin ısrarla söylemesine rağmen bozuk olduğu halde tamir edilmemiş. Gençlere gelecek bırakmadıklarını söylüyorduk artık gençlere ölümden öte bir yol bırakmıyorlar. Biz takipçisi olacağız. Yarınları çalınan, tarikatlara mahkum edilen gençlerimizin Eskişehir'de intihar ederek aramızdan ayrılan iki arkadaşımızın, Çanakkale Kerime Sultan Yurdunda intihar ederek aramızdan ayrılan arkadaşımızın, Aydın Işıklı KYK Yurdunda asansörün düşmesi sonucu yaralanan ve aramızdan ayrılan arkadaşımızın, KYK Ordu Erkek Yurdunda yurt yemeğinden zehirlenen 65'ten fazla arkadaşımızın, yaşanılan tüm olayların takipçisi olacağız. Gençlerin barınamama problemi, üzerindeki ekonomik baskılar, gelecek kaygıları yaşadıkları psikolojik şiddet hepsinden artık tramvaya dönüşmüştür. Lanet olsun böyle düzene, lanet olsun! Bu sefalet sistem gençlerimizi canlarımızı öldürüyor. Bu ölümlü düzeni reddediyoruz, yaşamda inat ediyoruz."