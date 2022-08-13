Haber : Ümit Özdağ ve İsmail Çataklı sosyal medyada birbirlerine girdi: Sen insan değilsin, yatacak yerin yok - Haberler

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Ümit Özdağ ve İsmail Çataklı sosyal medyada birbirlerine girdi: Sen insan değilsin, yatacak yerin yok

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Ümit Özdağ ve İsmail Çataklı sosyal medyada birbirlerine girdi: Sen insan değilsin, yatacak yerin yok

Ümit Özdağ'ın Gaziantep'te yabancı uyruklu bir kişinin bir kadını kaçırmaya çalıştığı iddiası sosyal medyada gündem oldu. Gaziantep Valisi Davut Gül, "Neresini düzelteyim?" diyerek olaya açıklık getirirken, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ise "Sen insan değilsin Ümit Özdağ. Senin yalanların yüzünden dün Bolu'da parkta oturan dört masum bıçaklandı, biri de darp edildi! Senin yatacak yerin yok!" ifadelerini kullandı. Bu sözler sonrası Özdağ ve Çataklı birbirine girdi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabında Gaziantep'te bir kadının yabancı uyruklu bir kişi tarafından zorla arabaya bindirilmek istendiğini ancak bu kişinin tutuklandığını iddia etti. Açıklamalarında Özdağ, "Gaziantep Karataş mahallesinde Kız caddede yürüyor, kulağında kulaklıkla müzik dinleyerek. Arkadan araba yaklaşıyor içine çekmek istiyor.Kız direniyor, arabaya tam bildirirken vatandaşlar müdahale ediyor.Yoldan geçen jandarma durumu görüyor ve Suriyeliyi alıyor. Savcı tutukluyor" ifadelerini kullandı.

Ümit Özdağ ve İsmail Çataklı sosyal medyada birbirlerine girdi: Senin yatacak yerin yok

Özdağ'ın sosyal medyada gündem yaratan bu paylaşımına Gaziantep Valisi Davut Gül yanıt vererek, "Karataş değil Abdulhamit Han, Araçla değil yaya, Jandarma değil polis, Suriyeli/yabancı değil vatandaşımız, Savcı değil mahkeme. Neresini düzeltelim? Suç işleyen herkese cezası veriliyor. Münferit olaylar üzerinde gündem oluşturmak toplumsal barışımıza zarar veriyor!" dedi.

Ümit Özdağ ve İsmail Çataklı sosyal medyada birbirlerine girdi: Senin yatacak yerin yok

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, konuyla ilgili olarak "Sen insan değilsin Ümit Özdağ. Senin yalanların yüzünden dün Bolu'da parkta oturan dört masum bıçaklandı, biri de darp edildi! Senin yatacak yerin yok!" ifadelerini kullandı.

Ümit Özdağ ve İsmail Çataklı sosyal medyada birbirlerine girdi: Senin yatacak yerin yok

Bu paylaşımı Ümit Özdağ'ın yanıtı ise "S. Soylu'nun sanço'su İsmail Çatak benim insan olmadığımı söylemiş. İsmail, sizler TÜRK değilsiniz. Türkiye'ye 10 milyondan fazla sığınmacı ve kaçağı doldurdunuz. Bu ülkeyi işgal ettirip, iç savaşa sürüklüyorsunuz. Zafer Partisi Türk Milleti'nin işgale karşı direniş hattıdır." şeklinde oldu.

Ümit Özdağ ve İsmail Çataklı sosyal medyada birbirlerine girdi: Senin yatacak yerin yok

Çataklı buna karşılık, "Bizim bu milletlete sevdamızın sadakasını versek sana fazla gelir. Türklüğü ağzına alacak en son zavallı!" dedi.

Ümit Özdağ ve İsmail Çataklı sosyal medyada birbirlerine girdi: Senin yatacak yerin yok

Haberler.com / Emre İliksiz - Politika

İsmail Çataklı Ümit Özdağ Politika Güncel Haberler

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