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Ümit Özdağ'ın sözlerine Faruk Özlü'den çok sert yanıt

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Düzce'de Oxijen Medya binasının mühürlenmesi sonrası Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'yü hedef almıştı. Faruk Özlü'den Özdağ'ın sözlerine çok sert yanıt geldi. Özdağ'ın itibarını korumak istiyorsa paylaşımını kaldırmasını isteyen Özlü, "Aksi halde, sizi ihale takipçilerinin işbirlikçisi ilan etmek zorunda kalacağım" ifadelerini kullandı.

Düzce'de Oxijen Medya binası zabıtalar tarafından mühürlendi. Medya binasının mühürlenmesi sonrası Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'yü hedef aldı.

"DÜZCE'NİN OKSİJENSİZLİĞİ İLE UĞRAŞMALISINIZ"

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulunan Özdağ, Düzce'de acilen çözülmesi gereken rekor seviyede hava kirliliği olduğunu belirterek şu ifadeleri kullanmıştı: "Kötü tabloyu bertaraf etmeye uğraşmak yerine, gerçekleri dile getiren basın kuruluşlarıyla uğraşmak, kamu gücünü intikam aracı olarak kullanmak kabul edilemez. Hizmet makamında bulunduğunuzu bir an önce hatırlamalı, Oxijen ile uğraşmak yerine Düzce'nin oksijensizliği ile uğraşmaya başlamalısınız."

Ümit Özdağ'ın iddialarına Düzce Belediye Başkanı Özlü'den sert bir yanıt geldi. Özdağ'ın paylaşımını alıntılayarak açıklama yayınlayan Özlü, "Sizi akademisyen ve fikir adamı zannederdim. Ama yanılmışım." ifadelerini kullandı.

"BABANIZ MUZAFFER ÖZDAĞ BU HALİNİZE ÇOK ÜZÜLÜRDÜ"

Özdağ'ın kendisine ulaşan manipüle edilmiş bilgiyi sorgulamadan kolaycılığa kaçtığını belirten Özlü, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Muhterem babanız Muzaffer Özdağ bu halinizi görse çok üzülürdü. Ben sizi istihbaratçı zannederdim. Ama çok yanılmışım! İstihbarat doğruluğu ispatlanmış bilgidir. Belli ki 'oksijen değil, karbondioksit üretenlerin' gazına gelmişsiniz. Yazık.

Bu kavga; rantçıların, çıkarcıların, gazeteci kürküne bürünmüş ihale takipçilerinin kavgası. Basın özgürlüğü kavgası değil. Sizin bu kavganın içinde ne işiniz var? Siz portakal büfeli şartname nedir bilir misiniz? Karbondioksit aldığınız medyaya sorun.

"BU PAYLAŞIMINIZI HEMEN KALDIRIN"

Herkes bilir ki; kimseden çekinmem ve korkmam, doğru olanı da yaparım. Siz de bilin ki; herkes hukuka ve kanunlara uyacak. Sayın Özdağ, itibarınızı korumak istiyorsanız bu paylaşımınızı hemen kaldırın. Aksi halde, sizi ihale takipçilerinin işbirlikçisi ilan etmek zorunda kalacağım. Bilginiz olsun."

Ümit Özdağ'ın sözlerine Faruk Özlü'den çok sert yanıt
Haberler.com / Mahmut Ekinci - Politika
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıFONCUSAVAR:

Ümit Özdağ yahudilerin adamıdır. Canlı yayında İSrail e gidip Moıssadla bile görüştüğünü itiraf ett

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