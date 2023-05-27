Ümit Özdağ'ın paylaştığı video ile gündem oldu? Peki nedir bu Bacha Bazi?

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Taksim İstiklal Caddesi'nde Afgan bir çocuğun dans ettiği videoyu paylaştı. Özdağ paylaşımına "Erkek çocuklarının istismar edildiği ve dans ederek diğer erkekleri eğlendirdikleri 'Bacha Bazi' geleneği Türkiye'ye ulaştı" notunu düştü. Özdağ'ın bu paylaşımı sonrası "Bacha Bazi" etiketi sosyal medyada gündem oldu. Peki nedir bu Bacha Bazi? Sizler için derledik.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. İstiklal Caddesi'nde çekilen bir videoyu yayınlayan Özdağ, görüntülerde dans eden Afgan erkeğin olduğunu ileri sürdü.

"BİLDİĞİMİZ DANSLARDAN DEĞİL"

Özdağ, paylaşımına şu ifadeleri yazdı: "İstanbul, Taksim İstiklal Caddesi'nde Afgan bir erkek dans ediyor. Ancak bu dans, bildiğimiz danslardan değil... Erkek çocuklarının istismar edildiği ve dans ederek diğer erkekleri eğlendirdikleri 'Bacha Bazi' geleneği Türkiye'ye ulaştı. Sadece kadınlarımız değil, erkek çocuklarımız da tehlikede!"

ERKEK ÇOCUKLARININ KABUSU

Bu paylaşımın ardından "Bacha Bazi"nin ne anlama geldiği ve tarihçesi merak edildi. Bacha Bazi, kelime anlamı olarak "erkek çocuk" ve "oyun" anlamlarına geliyor. Afgan geleneği olan bu durum, erkek çocuklarının küçük yaşta zenginlere satılması ile başlıyor. Kadın kıyafetleri giydirilen bu çocuklar, akşam yemeklerinde ya da bazı özel programlarda dans ettiriliyor. Makyaj da yapılan bu çocuklar, ayaklarına geçirilen zilli halhallarla kendisini alıkoyan insanlara hizmet ettiriliyor.

YAŞLI VE DUL KADINLARLA EVLENDİRİLİYORLAR

Tarihçesi çok eskilere dayanan bu gelenek, hüküm sürdüğü topraklarda erkek çocuklarının kabusu olarak adlandırılıyor. İstismara uğrayan ve benliğinden uzaklaştırılan çocuklar, büyüdüklerinde ise çevrelerindeki yaşlı ve dul kadınlarla evlendiriliyor.

AFGAN YASALARINA GÖRE YASAK

"Bacha Bazi" modern Afgan yasalarına göre yasak. Ancak buna rağmen ülkenin kuzey ve kırsal bölgelerinde halen bu geleneği devam ettirenlerin olduğu biliniyor. İstismar ise yasak nedeniyle gizli ve kilitli kapıların ardında devam ettiriliyor.