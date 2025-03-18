Ümit Özdağ için tutukluluğa devam kararı verildi

Yaptığı açıklamalarda halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği gerekçesiyle tutuklanan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın tutukluluğunu inceleyen mahkeme, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a ilişkin sıcak bir gelişme yaşandı. Yaptığı açıklamalarda halkın kin ve düşmanlığa tahrik ettiği gerekçesiyle tutuklanan Özdağ'ın tutukluluğu mahkeme tarafından incelendi.

Zafer Partisi'nden yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanına hakaret", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından başlatılan soruşturmada 21 Ocak'ta tutuklanan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın tutukluluk incelemesi yapıldı.

TUTUKLULUĞA DEVAM KARARI

İnceleme sonucunda, İstanbul Silivri Marmara Cezaevi'nde bulunan Özdağ'ın tutukluluğunun devamına karar verildiği bildirildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Özdağ'ın bu ifadelerinden dolayı "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlatmıştı. Özdağ, başlatılan soruşturma kapsamında akşam saatlerinde Ankara'da yemek yediği bir restoranda gözaltına alındı.

Ankara'dan İstanbul Adliyesi'ne getirilirken Özdağ hakkında başlatılan soruşturma "halk kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçlamasıyla genişletilmişti.

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, tutuklama talebiyle sevk edildiği mahkeme tarafından "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan tutuklanmasına karar verilmesiyle Marmara Cezaevi'ne götürülmüştü.