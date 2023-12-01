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Ümit Özdağ hakkında soruşturma başlatıldı

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Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" ve "Yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamalarıyla soruşturma açıldı.

Sığınmacılara yönelik sert söylemleriyle bilinen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında soruşturma başlatıldı.

İKİ SUÇLAMAYLA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Zefer Partisi lideri Ümit Özdağ, sosyal medya hesabın kendisi hakkında soruşturma açıldığını duyurdu. Özdağ'ın paylaştığı evraka göre Ankara Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aykut Cihangir, soruşturmaya gerekçe olarak "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" ve "Yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçları gösterildi.

Ümit Özdağ hakkında soruşturma başlatıldı

"BENİ HAPSE ATMAKLA KORKUTAMAZSINIZ"

Özdağ, şu açıklamaları yaptı: "Türkiye'de 13 milyon sığınmacı ve kaçak var. Bunlara on milyarlarca dolar harcadık ve harcıyoruz. Erdoğan'ın yanlışpolitikalarından dolayı ülkemizde emperyalizmin her an istismar edebileceği bir sosyolojik yapı oluştu.Göç enflasyonu azdırdı, pahalılığı ve işsizliği artırdı. Sınırlarımız delik deşik oldu. Gençlerimiz uyuşturucu batağında.Bir çok gencimiz sığınmacılar tarafından öldürüldü. Suriyeliler Türklerde. 3 kat hızlı artıyor. Bunları söylemek ve 13 milyon sığınmacı ve kaçağı geri yollamak için siyasi mücadeleye devam edeceğiz. Beni hapse atmakla korkutamazsınız. Bu güzel ülkenin Lübnan ve Suriye olmaması için verdiğimiz mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğiz"

Ümit Özdağ hakkında soruşturma başlatıldı

Kaynak: Haberler.com / Politika

Zafer Partisi Ümit Özdağ Politika Haberler

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Yorumlar (1)

Sezgin Güçlütürk:

Helal olsun ümit özdağ'a...

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