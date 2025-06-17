Ümit Özdağ, 6 gün sonra ikinci kez hakim karşısında

Ümit Özdağ, 6 gün sonra ikinci kez hakim karşısında
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlamasıyla tutuklu bulunduğu davada 6 gün sonra ikinci kez hakim karşısında. Özdağ için istenen ceza "zincirleme" suçlaması eklenince 4.5 yıldan 7.5 yıla çıkarıldı. Özdağ savunmasında "Savcının mütalaası bir hukuk cinayetidir! Savcılık kimin yazdığı belli olmayan bir kağıt parçası ile beni suçluyor" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlamasıyla tutuklu bulunduğu davanın ikinci duruşması bugün İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülüyor.

DURUŞMA BUGÜNE ERTELENDİ

Yaklaşık 5 aydır tutuklu bulunan Özdağ, iddianamenin hazırlanmasının ardından bu dosya kapsamında ilk kez 11 Haziran'da hakim karşısına çıkmış, duruşma bugüne ertelenmişti. Duruşma, Silivri'de bulunan Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu kampüsündeki duruşma salonunda görülüyor.

SUÇUN "ZİNCİRLEME" ŞEKİLDE İŞLENDİĞİ İDDİA EDİLDİ

Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasını tekrar etti. İlk mütalaadan farklı olarak suçun bir de zincirleme şeklinde işlendiği iddia edildi. Özdağ'ın üzerine atılı suçtan cezalandırılması ve tutukluluğun devamına karar verilmesi talep edildi.

İSTENEN CEZA YÜKSELTİLDİ

Ümit Özdağ'ın bugün tahliyesi beklenirken istenen ceza "zincirleme" suçlaması eklenince 4.5 yıldan 7.5 yıla yükseldi. Savcılık Ümit Özdağ'ın tutukluluğunun devamını talep etti.

Ümit Özdağ, 6 gün sonra ikinci kez hakim karşısında

ÖZDAĞ'IN SAVUNMASI BAŞLADI

Zafer Partisi lideri Özdağ savunmasında şu ifadeleri kullandı; "İddianame ve savcının mütalaası, hukuk cinayetinin en somut örneklerinden birisidir. Savcı mütalaasında suçlu olduğumun kanıtı olarak, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nün hazırladığı belgeyi göstermiştir. İmzasız, mühürsüz ve kim tarafından hazırlandığı belli olmayan, istihbarat raporu olarak bile nitelendirilemeyecek bir belgeyi, savcılık kanıt olarak gösteremez.

"BU BİR HUKUK CİNAYETİDİR"

Savcının mütalaası bir hukuk cinayetidir! Savcılık imzasız, kim tarafından yazıldığı dahi belli olmayan bir kağıt parçası ile beni suçluyor. Savcılık Türk Milleti'ne büyük bir yalan söylüyor!"

Ümit Özdağ, 6 gün sonra ikinci kez hakim karşısında

SİYASETÇİLERDEN YOĞUN KATILIM

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır ve İYİ Parti Milletvekili Hakan Eşref Olgun ve Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan da duruşmayı takip etmek için Silivri'ye geldi.

Ümit Özdağ, 6 gün sonra ikinci kez hakim karşısında

NELER OLMUŞTU?

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 19 Ocak'ta Antalya'da yaptığı bir konuşma ile Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği iddia edildi. Özdağ, Antalya'da işlediği iddia edilen suç nedeniyle Ankara'da gözaltına alındı ve soruşturmayı da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı başlattı. Özdağ, ayrıca hakaret nedeni ile değil halkı kin ve tahrikten tutuklandı. Özdağ'ın soruşturma dosyası da yetkisizlik nedeniyle Antalya'ya gönderildi.

Özdağ, tutuklu olmadığı Cumhurbaşkanı'na hakaret iddiasıyla 29 Nisan 2025'te çıktı. Özdağ, 30 sayfalık savunma yaptı. Bu davanın duruşması da 10 Eylül'e ertelendi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (14)

Haber YorumlarıCem Bozkurt:

Yukardakiler vatani milleti peşkeş çeksin mültecilere, sen dik dur! Sonuç halkı kin ve düşmanliğa çekmekmiş... Brakın bu işleri!!!

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Haber YorumlarıÜlkücü Gençlik:

Hangi halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmiş, suri hakkını mi afgan halkını mı?

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Haber YorumlarıUğur Onur:

Gerçek milliyetçiler hapiste,çakma milliyetçiler pkk totosu yalamada.

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Haber YorumlarıKablobükücü:

Uğraşmayın şununla gönderin memleketi Telavive

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Haber YorumlarıAttilan:

Türk yargisi yara almis guven kaybetmistir. Halka sormadan halki kin ve dusmanliga sevk ediyor bahanesiyle adami iceri atiyorlar. Bizi akp ve rte kin ve dusmanliga ekonomiyi batirarak surukluyor mullet limon alamiyor. Suleyman siylu neler yapti ona niye yapmadiniz. Yaptiginiz adaletsizlikleri ibretle izliyoruz.

Yorum Beğen24
Yorum Beğenme10
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