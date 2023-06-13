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Ümit Özdağ'dan tartışma yaratacak öneri: Tek çözüm sınıra mayın döşemek

Politika Haberleri

Sınırdan geçen Afganların videosunu paylaşan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, tartışma yaratacak bir öneride bulundu. Son 1 ay içerisinde 20 bin Afgan'ın Türkiye'ye giriş yaptığını ifade eden Özdağ, "Tek çözüm Ottawa Anlaşması'ndan çekilmek ve sınırlarımıza mayın döşemek" ifadelerine yer verdi.

Sığınmacılarla ilgili yaptığı çıkışlarla adından söz ettiren Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından bir video paylaşarak tartışma yaratacak bir öneri getirdi.

"TEK ÇÖZÜM MAYIN DÖŞEMEK"

Sınırdan Türkiye'ye geçişlerin devam ettiğini belirten Özdağ, yaptığı paylaşımda "İran kaynakları son 1 ay içinde 20 bin Afgan'ın İran üzerinden Türkiye'ye girdiği bilgisini paylaşıyor. Tek çözüm Ottawa Anlaşması'ndan çekilmek ve sınırlarımıza mayın döşemek" ifadelerine yer verdi.

İşte Özdağ'ın o paylaşımı;

Ümit Özdağ'dan tartışma yaratacak öneri: Tek çözüm sınıra mayın döşemek

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Politika

Ümit Özdağ Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

Dengiz Elm:

Hudut namustur.

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aristoteles:

İyide ozaman Türkiyeyi nasıl bölecekler Kürt Türk alevi suni bölemediler ic savaş cıkaramadılar bunlarda olmasa Türkiye nasıl dağılacak lac edilecek

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