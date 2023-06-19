Seçim sonrası ilk görüşme! Kılıçdaroğlu ile kamera karşısına geçen Özdağ, verdiği detayla daha ilk dakikada bombayı patlattı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP Genel Merkezinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Görüşmenin ardından iki lider kısa birer açıklama yaptı. Seçim sonuçlarını değerlendirdiklerini belirten Özdağ, "İçeri girerken sayın CHP Sözcüsü 'Dikkat edin yerler kaygan burada' dedi. Biz de gülümseyerek 'sağlam bastığımızı' söyleyerek yukarıya çıktık" ifadelerini kullandı. Bu sözler, CHP'de uzun süredir süren koltuk tartışmalarına mesaj olarak algılandı.

Seçimlerin 2. turu öncesi CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklayan Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Partisi'ne bugün sürpriz bir ziyarette bulundu.

FAİK ÖZTRAK KARŞILADI

Özdağ ve beraberindeki heyet, saat 11.45'te CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etmek için Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne gitti. Özdağ'ın CHP Sözcüsü Faik Öztrak karşıladı.

"İADE-İ ZİYARETTE BULUNMAK İSTEDİM"

Görüşmenin ardından kameralar karşısına geçerek açıklama yapan Ümit Özdağ, "Önemli görüşmeler yapmıştık. Seçimlerden sonra değerlendirme imkanımız olmadı. Ben de kendisinden geçen hafta randevu rica ettim. Bu değerlendirmeyi yapmak hem de iade-i ziyarette bulunmak istedim.

"YERLER KAYGAN BURADA"

Güzel bir ziyaret oldu teşekkür ederim nazik davet için. İçeri girerken Sayın CHP Sözcüsü içeri girerken 'dikkat edin' dedi 'yerler kaygan burada'. Biz de gülümseyerek 'sağlam bastığımızı' söyleyerek yukarıya çıktık" dedi.

KILIÇDAROĞLU: SEÇİM SONUÇLARINI DEĞERLENDİRDİK"

Kılıçdaroğlu ise "İki siyasetçi yan yana gelirse ne konuşur doğal olarak Türkiye'nin sorunlarını, Orta Doğu'yu, dünyadaki gelişmeleri değerlendirdik. Seçimleri, seçim sonuçlarını, yerel yönetimi ve yerel seçimleri birlikte değerlendirdik." açıklamasını yaptı.