Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ: 'Şeyh Said Bulvarı'nın üstünde Abdullah Öcalan Meydanı olacak mı?'

ZAFER Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Diyarbakır'daki bulvarda ' Şeyh Said' adı olduğunu belirterek, "Şimdi bu vatan haininin ismi Diyarbakır'da 12 kilometrelik bir bulvara kayyımvari, yani devlet tarafından veriliyor. Bu kabul edilebilir değildir. Bugün Diyarbakır'da o günün teröristi, terörist başı Şeyh Said'in ismini verenler, yarın Abdullah Öcalan'ın ismini verirler" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, seçim çalışmaları kapsamında Ordu'nun Ünye ilçesine geldi. Ünye Cumhuriyet Meydanı'nda basın açıklaması düzenleyen Özdağ, Diyarbakır'da bir bulvara Şeyh Said'in isminin verildiğini belirterek tepkisini dile getirdi. İsmin kaldırılması için mücadele vereceklerini ifade eden Özdağ, "Zafer Partisi yerel seçim hazırlıkları çerçevesinde Karadeniz'de il ziyaretlerine devam ediyor. Bugün de Ordu'dayız, yarın da Ordu'da olacağız ve ilçeleri de kapsayan ziyaretler gerçekleştireceğiz. Bizim yerel seçimlerle ilgili çalışmalarımız devam ederken, Türkiye'de de siyaset devam ediyor. Bu siyasette önemli kırılma anları yaşıyoruz. Bunlardan bir tanesi ne yazık ki; Cumhuriyetimizin hemen kuruluş yılarında İngiliz emperyalizminin bizden koparmaya çalıştığı Musul ve Kerkük'ü alma çalışmalarına Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başladığı günlerde Diyarbakır'da ve çevresinde Şeyh Said adı verilen İngiliz emperyalizminin ajanı bir ayaklanma düzenlendi ve Şeyh Said ve ona katılan vatan hainleri Diyarbakır'a saldırdılar. Diyarbakır halkı, Diyarbakır'da asker, kenti kahramanca müdafaa etti. Geri çekilmek zorunda kaldılar. Başka ilçeleri bastılar. İnsanları katlettiler. Sonunda Türk ordusu bu isyanı bastırdı ve Şeyh Said'i ve yandaşlarını Diyarbakır'da idam ettiler. Bu vatan haininin İngilizlere hizmeti böylece tamamlanmış oldu ve Türkiye, Musul ve Kerkük harekatı için o günkü kıt kaynaklarıyla ayırmış olduğu bütün imkanları isyan bastırmada kullandığı için Musul ve Kerkük harekatı da yapılamadı. Şimdi bu vatan haininin ismi Diyarbakır'da 12 kilometrelik bir bulvara kayyımvari, yani devlet tarafından veriliyor. Bu kabul edilebilir değildir. Bugün Diyarbakır'da o günün teröristi, terörist başı Şeyh Said'in ismini verenler, yarın Abdullah Öcalan'ın ismini verirler. Merakla bekliyoruz. Acaba bu Diyarbakır'daki 12 kilometrelik Şeyh Said Bulvarı'nın üstünde Abdullah Öcalan Meydanı olacak mı? Cemil Bayık üst geçidi olacak mı? Murat Karayılan alt geçidi olacak mı? Bu şehitlerimize hakarettir bu isim, bu cumhuriyete hakarettir. Biz mahkemeye götüreceğiz bu meseleyi ve bu ismin iptal edilmesini sağlayacağız. Her türlü hukuki ve siyasi imkanı kullanacağız ve buna asla izin vermeyeceğiz" diye konuştu.

'10 SENEDEN BERİ BU TANIMADIĞIN İNSANLARI BESLİYORSUN'

Türkiye'de kayıtsız 2 milyon Suriyeli olduğunu söyleyen Özdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün Türkiye'de 7 milyon Suriyeli var, 5 milyonu kayıtlı, 2 milyonu kayıtsız. 2040 yılında, çok değil, 17 sene sonra ülkemizde 20 milyon Suriyeli olacak. 20 milyon. Vatanın birliğini beraberliğini sağlayabilir miyiz? Peki, adınız ne ' Mehmet kardeşim, tanımadığın bir insan sana gelse, yolda seni durdursa, para istese senden, verir misin' Vermezsin. Ama 13 milyon sığınmacı ve kaçak geliyor ve 10 seneden beri bu tanımadığın insanları besliyorsun. Senin verginle, kızın, annen, baban onlar da veriyorlar, hepiniz veriyorsunuz arkadaşlar. Yılda 11 milyar doları hepimiz veriyoruz. Recep Tayyip Erdoğan bunu kendi kişisel servetinden vermiyor, Türk milletinin parasını veriyor. Yeter artık. Biz hiç kimseye karşı düşmanlık beslemiyoruz. Ne Suriyelilere düşmanız ne Afganlara, ne Ruslara Türkiye'deki, ne diğerlerine. Geldiler, yardım ettik. Allah Türk milletinden razı olsun ama artık herkesin geri dönme vakti geldi. Türkiye, dünyanın lunaparkı değil, ipini koparanın geleceği yer değil, Türkiye Türk milletinin vatanı. Bu vatan için de her gün bedel ödüyoruz."