Ümit Dikbayır, İYİ Parti'den ihraç edildi

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in banka hesaplarını incelettiği gerekçesiyle disiplin kuruluna sevk edilen Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, partiden ihraç edildi.

ÜMİT DİKBAYIR İYİ PARTİ'DEN İHRAÇ EDİLDİ

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve ailesinin banka hesaplarını incelettiği, belediyelerle ticari ilişkiler kurduğu öne sürülen Ümit Dikbayır geçtiğimiz haftalarda kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilmişti. Partideki eski kadın çalışanı da taciz ettiği öne sürülen Dikbayır'la ilgili karar verildi. Dikbayır, İyi Parti'den ihraç edildi.

NE OLMUŞTU?

Ümit Dikbayır'ın, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in aile bireylerinin, ayrıca özel kalem müdürü ve eşinin banka hesaplarını incelettirdiği, Ankara ve İstanbul büyükşehir belediyelerinden şahsına, ailesine ve üçüncü kişilere ihale veya iş alınmasına aracılık ettiği, bir parti çalışanını taciz ettiği ve parti kasasında paranın eksik olduğu iddia edilmişti. Akşener, "Benim ve ailemin belediyelerde işi-gücü yok. İspat ederlerse politikayı bırakırım." ifadelerini kullanmıştı.

İddianın odağındaki Sakarya Milletvekili Dikbayır da disiplin kuruluna dilekçe vererek konunun araştırılmasını istemişti. Dikbayır, "Genel Başkan, gerçeği ortaya çıkarmazsa, iddiaların araştırılması için savcılığa başvuracağım. Hakkımdaki iddiaların birisi bile kanıtlanırsa milletvekilliğinden istifa edeceğim." ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan Dikbayır, hakkındaki iddiaların soruşturulması için savcılığa suç duyurusunda bulunmuş ve TBMM Başkanlığı'na bir de dilekçe vererek, dokunulmazlığının kaldırılmasını da talep etmişti.