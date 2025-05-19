Ülkü Ocakları Bursa İl Başkanlığı'nın Yeni Hizmet Binası Açıldı

Ülkü Ocakları Bursa İl Başkanlığının yeni hizmet binası Osmangazi ilçesinde gerçekleştirilen törenle açıldı.

Çekirge Mahallesi'ndeki açılışta saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Bursa Ulu Cami Onarım Donatım ve Bakım Derneği Başkanı Hilmi Şanlı'nın okuduğu duanın ardından konuşan MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin selamını iletti.

Büyükataman, yeni hizmet binasının Murat Hüdavendigar'ın türbesinin hemen yanı başında bulunduğuna dikkati çekti.

Açılışın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 106 yıl önce Samsun'a çıkarak Milli Mücadele'yi başlattığı günde yapıldığını dile getiren Büyükataman, şöyle konuştu:

"19 Mayıs 1919'un yıl dönümü, Türk gençliğine emanet edilen bağımsızlık meşalesinin yakıldığı gündür. Ülkü Ocakları işte bu bağımsızlık meşalesinin yılmayacak taşıyıcısıdır. Ülkü Ocakları, dava bilinciyle yetişecek gençlerimizin yuvası, milletimizin yarınlarına atılan en sağlam adımıdır. Ülkü Ocakları, milli ve manevi değerlere bağlı, şuurlu bir gençlik yetiştirmenin mücadelesini veren bir irfan ve iman mektebidir. Ülkücü hareket geçmişten bugüne canıyla, kanıyla, aklıyla ve kalbiyle Türk milletine hizmet etmiş ve bu uğurda büyük mücadeleler vermiştir. Ülkemizin en zor dönemlerinde, sokakların anarşiyle kuşatıldığı karanlık yıllarda, ülkücüler milletimizi ve devletimizi korumak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmamıştır. Zindanlar, tabutluklar, tehditler ve saldırılar ülkü erlerinin imanını sarsmamış, aksine dava azmini bilemiştir. İşte bu adanmışlığın, iradenin, mücadelenin ve imanlı duruşun kaynağı Ülkü Ocakları'dır."

Yeni hizmet binasının hayırlı olmasını dileyen Büyükataman, "Bursa Ülkü Ocakları, dava arkadaşlarımızın büyük emekleri ve fedakarlıklarıyla ülkücü hareketin tarihinde müstesna bir yere sahip olmayı başarmıştır. Kurucusu olmanın şerefini her zaman yaşadığım Bursa Ülkü Ocakları, fikriyle yol açan, geleneğiyle iz bırakan, sadakatiyle güven veren bir irade ortaya koymuştur." dedi.

Büyükataman, bu kutsal ocağın sahip olduğu köklü gelenek, yetiştirdiği dava ve fikir adamlarıyla ülkücü hareketin şanlı sayfalarına adını kıvançla yazdırdığını belirterek, şunları kaydetti:

"Ülkü Ocakları'nın bugün Türk gençliği için taşıdığı anlam, dün olduğundan çok daha hayati bir noktadadır. Bir yandan kimliksizleştirme çabaları, öte yandan inançsızlık, ahlaki yozlaşma ve kültürel yabancılaşma, gençlerimizi dört bir taraftan kuşatmaya almıştır. İşte bu çağın hastalıklarına karşı yegane çare yine Ülkü Ocakları'dır. Ülkü Ocakları bizim göz bebeğimiz, Türk gençliğinin güvenli limanı, sağlam inancı, sarsılmaz ahlakı ve mücadele azmidir. Ülkü Ocakları'nda yetişen her genç, geleceğin lider ülke Türkiye'sinin temel taşıdır. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin de ifade ettiği gibi, 'Ülkü Ocakları sözü sağlam, özü sağlam olan Türk gençliğinin yarım asırlık yadigarıdır."

"Ocağımızdan yetişen gençler ülkücü hareketin vizyonunu başarıyla temsil ediyor"

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım da Ülkü Ocakları'nın çalışma ve faaliyetlerini başarılı şekilde sürdürdüğünü anlattı.

Yıldırım, "Vatan sevgisi imandandır" şuuruyla hareket eden Ülkü Ocakları'nın Türk gençliğine vatan sevgisini, tarih şuurunu ve millet sevgisini aşılamak için gayret gösterdiğini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkü Ocakları binlerce yıllık bir Türk destanının bugünkü taşıyıcısı ve yarınlara uzanan emanetçisidir. 12. yüzyılda Hoca Ahmet Yesevi Ocağı'nda yanan kutlu ateş, bugün Ülkü Ocakları'nda aynı azimle, inançla yanmaya devam etmektedir. Ülkü Ocakları, Türk gençliğini her türlü tehlikeden korumak onların devletine, milletine, ailesine faydalı birer birey olarak yetişebilmesi için gece gündüz çalışmaya devam etmektedir. Ocağımızdan yetişen gençlerimiz spordan sanata, eğitimden teknolojiye her alanda milliyetçi, ülkücü hareketin vizyonunu başarıyla temsil etmektedir."

MHP İl Başkanı Muhammet Tekin de binanın hayırlı olmasını dileyerek, "Devam etsin ocağımız. Ocak var, yemek pişer, ocak var, insan pişer. 1400 yıl önce atalarımız Göktürk kitabelerine, taşlara sosyal devletin ne demek olduğunu, millet anlayışının ne demek olduğunu kazımışlar." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek binanın açılışı gerçekleştirildi.

Törene Vali Yardımcısı Salih Altun, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Aydın Saldız, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, bazı siyasi partilerin milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik ve çok sayıda MHP'li katıldı.