TVHB Başkanı'ndan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Başkanı Ali Eroğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı sebebiyle yazılı açıklama yaptı.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Başkanı Ali Eroğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı sebebiyle '30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun' notuyla yazılı paylaşımda bulundu. TVHB Başkanı Eroğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Türk milletinin hürriyet ve bağımsızlık iradesini yok etmeye yönelen işgal güçlerine karşı verilen Milli Mücadele'nin kesin zaferle taçlandığı 30 Ağustos Zaferi'nin 104. yıl dönümünü büyük bir gurur, coşku ve minnetle idrak ediyoruz. Sakarya'dan Dumlupınar'a uzanan şanlı mücadele; milletimizin bağımsız yaşama iradesi, vatan sevgisi ve sarsılmaz kararlılığıyla bütünleşmiş, Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nde tarihin akışını değiştiren büyük bir zafere dönüşmüştür. Bu tarihi zaferimiz, Türk milletinin vatanı ve istiklali söz konusu olduğunda hiçbir güç karşısında boyun eğmeyeceğinin, milli birlik ve beraberlik ruhuyla her türlü güçlüğün üstesinden gelebileceğinin tüm dünyaya ilanıdır. 30 Ağustos'ta kazanılan Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile 'Ya istiklal ya ölüm' iradesi büyük bir zaferle vücut bulmuştur. Bu kutlu zaferle Anadolu topraklarındaki bağımsız ve egemen varlığımız perçinlenmiş, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna uzanan yolun en önemli dönüm noktalarından biri aşılmıştır. Bu duygu ve düşüncelerle; başta Cumhuriyetimizin kurucusu ve Büyük Taarruz'un Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını ve vatanımızın bağımsızlığı uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla; kahraman gazilerimizi şükranla anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımızın 104. yıl dönümü kutlu olsun."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı