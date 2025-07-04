Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık ameliyata alındı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturmalarda tutuklanan Beylikdüzü Belediyesi Başkanı Mehmet Murat Çalık, ameliyata alındı. Daha önce iki defa kanseri atlatan, cezaevinde 18 kilo veren Çalık'ın boynunda kitle tespit edilmişti. Çalık'ın patoloji sonuçlarında lenfoma belirtileri görülmüştü.

MANSUR YAVAŞ DUYURDU

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çalık'ın ameliyata alındığını duyurdu. Yavaş açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Beylikdüzü Belediye Başkanımız Mehmet Murat Çalık ameliyata alındı. Geçmişte iki kez ağır hastalıkla (akut lösemi ve lenfoma) mücadele eden bir kişinin, cezaevi sonrası yeniden bu hastalıklarla karşı karşıya kalmasını görmezden gelmek kabul edilemez. Bir kez daha altını çiziyorum; tutuksuz yargılama esastır, tutukluluk istisna olmalıdır. Bu uygulamalardan derhal vazgeçilmelidir." dedi.

Çalık, 23 Mart'ta tutuklanmış ve 4 Haziran'da Silivri (Marmara) Cezaevi'nden İzmir Buca F Tipi Cezaevi'ne sevk edilmişti. Avukatları, Çalık'ın akut lösemi ve lenfoma hastası olduğunu, cezaevi koşullarının sağlığı için uygun olmadığını belirterek tahliyesini talep etmişti.

İMAMOĞLU İSYAN ETTİ

Tutuklu ve görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çalık'ın tutukluluğuna ve yaşadığı sağlık sorunlarına sert tepki gösterdi. İmamoğlu, şu açıklamayı yaptı:

"Mehmet Murat Çalık'ı serbest bırakmak için daha neyi bekliyorsunuz? İki kez kanser tedavisi görmüş kardeşimi tepeden tırnağa suça bulaşmış kişilerin yalan ifadeleriyle tutukladınız. Ailesiyle ve avukatlarıyla görüşemesin diye uzak bir cezaevine sürgün ettiniz. Sağlık sorunları olduğunu bile bile bu zulmü yaptınız. İçerde 15 kilo kaybetti, yıllarca mücadele ettiği kanser yeniden gelip O'nu buldu."