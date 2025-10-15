TÜRKÖK 10 Yaşında: 7,500 Hastaya Kök Hücre Temin Edildi

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "TÜRKÖK aracılığıyla bugüne kadar 7 bin 500'den fazla hastamıza uygun kök hücre sağlanmıştır" dedi.

Sağlık Bakanlığı Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi (TÜRKÖK), 10'uncu yılında 'TÜRKÖK 10 Yaşında: Hasta-Donör Buluşması Etkinliği' düzenledi. Etkinlikte yasal olarak 2 yıl boyunca birbirini görmeyen, tanımayan, sadece TÜRKÖK aracılığıyla mektuplaşabilen 17 hasta ve donör ilk kez bir araya geldi. Programın açılışında konuşan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, TÜRKÖK'ün kemik iliği bankası olarak hizmet verdiğini hatırlatarak, amaçlarının ülkede ve dünyada kemik iliği nakline ihtiyaç duyan hastalara en uygun kök hücreyi bulmak ve ulaştırmak olduğunu vurguladı. Bakan Memişoğlu, "18-35 yaş arasındaki vatandaşlarımız Kızılay merkezlerine giderek gönüllü olarak kan veriyor. Bir hastayla doku uyumu sağlandığında biz hemen bağışçımızla iletişime geçiyor ve süreci başlatıyoruz. Hastamıza uygun bağışçı yurt dışında bulunduğunda ise TÜRKÖK aracılığıyla uluslararası bağışçı ağına ulaşıyor, hücresel ürünü güvenle ülkemize getiriyoruz. Ankara ve İstanbul'daki Kemik İliği Bankalarımızda bu süreci büyük bir titizlikle yürütüyoruz" ifadelerini kullandı.

TÜRKÖK'ün Dünya Kemik İliği Donörleri Birliği'ne dahil olduğunu söyleyen Memişoğlu, "2016 yılında TÜRKÖK, 56 ülkenin üye olduğu Dünya Kemik İliği Donörleri Birliği'ne dahil olmuştur. 1 milyon 200 bin gönüllü bağışçımızla dünyanın 7'nci büyük kemik iliği bankası konumuna ulaşmış durumdayız. Bu tablo, Türk milletinin vicdanını, merhametini ve paylaşma kültürünü en güzel şekilde yansıtmaktadır. TÜRKÖK aracılığıyla bugüne kadar 7 bin 500'den fazla hastamıza uygun kök hücre sağlanmıştır" açıklamasında bulundu.

Bu etkinlikle donörlerin ve hastaların ilk kez buluştuğunu aktaran Bakan Memişoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bağışçılarımız ve hastalarımız, iki yıl boyunca birbirlerini hiç görmeden yalnızca mektupla iletişim kurdular. Satır aralarına umutlarını, dualarını ve minnettarlıklarını yazdılar. Bugün ise o mektupların oluşturduğu bu özel bağı hep birlikte göreceğiz. Bu an burada bulunan herkesin hafızasında uzun yıllar boyunca unutulmayacak bir anı olarak kalacak. Hayat paylaşıldıkça büyür, iyilikse çoğaldıkça anlam kazanır. Bir canın nefesi, bir başka canın duası karşılığında insanlık yeniden doğar ve biz biliyoruz ki kim bir canı kurtarırsa bütün insanlığı kurtarmış gibidir."

Bakanlık olarak organ bağışı konusunda büyük bir dönüşüm başlattıklarını vurgulayan Memişoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Diğer yandan, Bakanlık olarak organ bağışı konusunda da büyük bir dönüşüm başlattık. Artık vatandaşlarımız e-Devlet üzerinden tek tıkla organ bağışında bulunabiliyor. Yeni düzenlemeyle bağışçının iradesi, vefatından sonra da geçerli olacak. Ayrıca organı nakledilen bağışçının birinci derece yakınları da öncelik olarak organ bağışına sahip olacak. Yine bu anlayışla 4 Eylül'de yayımladığımız yönetmelikle 'Ulusal Doku ve Hücre Bankacılığı' sistemini hayata geçirdik. Bu sistemle hastalarımızın doku ve hücre ihtiyacını yerli üretimle karşılamayı hedefliyoruz. Ülkemizde kurulacak Hücre ve Doku Ürünleri Üretim Merkezleriyle gen, kök hücre ve doku mühendisliği temelli ileri tedavi ürünleri artık Türkiye'de üretilebilir hale geldi. Böylece hem üretim kapasitemiz artacak hem de ülkemiz bu alanda bölgesel bir merkez konumuna yükselecek. Ülkemizde halen 32 bin 500 vatandaşımız maalesef organ nakli bekliyor. Gelin, hiç tanımadığınız birine umut olun." - ANKARA