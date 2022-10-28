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'Türkiye Yüzyılı' programına CHP katılmadı, İYİ Parti lideri Meral Akşener Koray Aydın'ı gönderdi

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Türkiye Yüzyılı' vizyon belgesine ilişkin detayları Ankara'da düzenlenen etkinlikte paylaşıyor. Programa liderler düzeyinde davet edilen partilerin katılıp katılmayacağı merak ediliyordu. CHP hariç diğer 10 parti temsilci gönderdi. Cumhur İttifakı liderleri Bahçeli ve Destici salonda bulunurken, Akşener'den sonra İYİ Parti'nin ikinci ismi olarak görülen Koray Aydın'ın da salonda olması dikkat çekti.

'Türkiye Yüzyılı' vizyon belgesi bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından vatandaşlarla paylaşılıyor. Merakla beklenen etkinliğe Cumhur İttifakı'nı oluşturan MHP ve BBP'nin yanı sıra CHP, İyi Parti, DSP, Saadet Partisi, HÜDA-PAR, Demokrat Parti, Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi ve Anavatan Partisi genel başkan seviyesinde davet edildi.

Programda, protokol düzeni oluşturulmadı. Kabine üyeleri, AK Parti Genel Başkan yardımcıları, milletvekilleri, il başkanları ve belediye başkanları salonun tribünlerinde davetlilerin arasında karışık oturdu. Davetli siyasi partilerin genel başkanları için ise tribünde özel bölüm ayrıldı.

'Türkiye Yüzyılı' programına CHP katılmadı, İYİ Parti lideri Meral Akşener Koray Aydın'ı gönderdi

Ankara'da düzenlenen programa MHP ve BBP liderler düzeyinde katıldı. DSP, Saadet Partisi, HÜDA-PAR, Demokrat Parti, Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi ve Anavatan Partisi ise temsilci gönderirken, CHP temsilci göndermemeyi tercih etti.

'Türkiye Yüzyılı' programına CHP katılmadı, İYİ Parti lideri Meral Akşener Koray Aydın'ı gönderdi

Muhalefet partileri arasında en dikkat çeken adımı İYİ Parti attı. Programa İYİ Parti'yi temsilen, Meral Akşener'den sonra ikinci isim olarak görülen Siyasi İşler Başkanı Koray Aydın katıldı.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Politika

İYİ Parti Ankara MHP Politika Güncel Haberler

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