Türkiye ve Kazakistan Arasındaki İlişkiler Gelişiyor

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Kazakistan Parlamentosu Meclis Başkanı Yerlan Koşanov ile Meclis'teki makamında bir araya geldi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kazakistan Parlamentosu Meclis Başkanı Yerlan Koşanov ile Meclis'teki makamında görüştü. Kurtulmuş, görüşmede Kazakistan Meclis Başkanı Koşanov ve heyetini TBMM'de ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ve Türkiye ile Kazakistan arasındaki iyi ilişkilerin her alanda artarak devam etmesi gerektiğini söyledi. Parlamentolar arası ilişkilerin artırılması gerektiğini ifade eden Kurtulmuş, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) ile Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) platformlarında iki ülkenin yakın iş birliği çerçevesinde hareket etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kurtulmuş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Türkiye'nin milli meselesi olduğunu ve KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatı'nda gözlemci üye sıfatıyla tam olarak katılım sürecini tamamlanması için hazırlanan Nahçıvan Anlaşmasını Tadil Eden Protokol'ün Kazakistan Parlamentosu'ndaki onay sürecinin tamamlanmasını beklediklerini kaydetti.

Kazakistan Parlamentosu Meclis Başkanı Yerlan Koşanov ise TBMM'nin 105'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı ve iki ülke arasındaki kardeşlik ve dostluk ilişkilerinin daim olmasını arzu etti. Koşanov, Türkiye'nin devlet yapısını güçlendirerek küresel siyasette özgün yeri olan saygın bir ülke haline geldiğini ve Kazakistan'ın gururu olduğunu vurguladı. Heyetler arası görüşmenin ardından TBMM Başkanı Kurtulmuş ve mevkidaşı Koşanov, TBMM Kütüphanesini ziyaret etti. Kurtulmuş ve Koşanov ardından 15 Temmuz darbe girişimi sırasında TBMM'de bombalan alanları gezdi ve karanfil bıraktı.