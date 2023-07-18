Türkiye ve Katar Arasındaki İlişkiler Güçlü ve Uyumlu Bir Şekilde Sürüyor

Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mehmet Mustafa Göksu, Türkiye ve Katar'ın kriz ve çatışmalara rağmen güçlü, istikrarlı ve uyumlu ilişkilerini sürdürdüğünü belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Katar ziyareti ise stratejik ortaklığı teyit etti ve ileriye taşıyacak.

Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mehmet Mustafa Göksu, uluslararası politikada kriz ve çatışmalar tırmanmasına rağmen Türkiye ve Katar'ın her düzeyde güçlü, istikrarlı ve uyumlu ilişkileri sürdürdüğünü belirtti.

Büyükelçi Göksu, Katar resmi ajansı QNA'ya yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Katar ziyaretinin iki ülke arasındaki stratejik ve güçlü ortaklığı teyit ettiğini ve daha ileriye taşıyacağını ifade etti.

Göksu, ziyaret kapsamında iki ülke liderlerinin stratejik ilişkiler, Yüksek Stratejik Komite'nin dokuzuncu oturumu için hazırlıklar, yatırım fırsatları ve büyüyen ekonomik ve ticari ilişkileri ele alacağını belirtti.

Bunun yanı sıra bölgesel ve uluslararası meselelerin masaya yatırılacağını kaydeden Göksu, ziyaretin ayrıca 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremler sırasında Türkiye'nin yanında duran Katar Emiri, hükümeti ve halkına teşekkür amacı taşıdığını ifade etti.

Göksu, "Bölgesel ve uluslararası düzeyde ülkeler arasındaki ilişkilerde yaşanan büyük değişimlere ve uluslararası politikada kriz ve çatışmalar tırmanmasına rağmen Türkiye ve Katar her düzeyde güçlü, istikrarlı ve uyumlu ilişkileri sürdürdü." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi, iki ülke arasındaki stratejik ilişkinin bölgede dengeleri koruduğunun ve pek çok zorluğa ve siyasi, güvenlik ve ekonomik risklere karşı gerçek bir garanti oluşturduğunun söylenebileceğini sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) kapsayan Körfez turu kapsamında bugün Katar'da bulunuyor.