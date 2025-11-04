Türkiye Turizmi Yıl Sonu Hedeflerine Emin Adımlarla İlerliyor

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Turizmde, son çeyrekteki hızlı rezervasyon akışıyla birlikte yıl sonu hedefimiz olan 64 milyar dolara emin adımlarla yürüdüğümüzü son çıkan verilerle de artık görmüş olduk" dedi.

World Travel Market (WTM) Londra Uluslararası Turizm Fuarı bugün kapılarını açtı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, açılış gününde sektör profesyonelleriyle bir araya gelerek Türkiye'nin turizm verilerini paylaştı. Düzenlenen fuarın hem sezonun kapanışı hem de yeni sezonun gelişmeleriyle ilgili en iyi fikir sahibi olunabilecek market fuarlardan biri olduğunu vurgulayan Ersoy, Türkiye'nin 2025 yılında 50 milyon ziyaretçi ve 50 milyar dolar gelirle ilk 9 ayı tamamladığını söyledi. Bu rakamların hedeflere ulaşıldığının göstergesi olduğuna işaret eden Ersoy, "Bu da ziyaretçi sayısında yüzde 1.6'lık, gelir olarak baktığımızda yüzde 5,7'nin üzerinde bir artış demektir. Yıl sonu olan hedefimiz 64 milyar dolara ulaşabileceğimizi görebildik bu veriler sonunda" dedi.

Bakan Ersoy, bölgede yaşanan zorluklara rağmen Türkiye turizminin yılı güçlü kapatacağına dikkati çekerek, "Çok zorlayıcı bir süreçten geçtik. Bölgemizde hem depremler hem de iki büyük çatışma rezervasyon akışını yavaşlatmış olsa da Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ile yaptığımız yoğun kampanyalar sayesinde akışları tekrar hızlandırdık. Son çeyrekteki hızlı rezervasyon akışıyla birlikte yıl sonu hedefimiz olan 64 milyar dolara emin adımlarla yürüdüğümüzü son çıkan verilerle de artık görmüş olduk" ifadelerini kullandı.

'İNGİLTERE PAZARI 4,5 MİLYON HEDEFLE BÜYÜYOR'

Bakan Ersoy, İngiltere pazarında çift haneli büyümeye odaklandıklarını belirterek şöyle devam etti:

"İngiltere geneline bakacak olursak bu seneyi 4 milyon 250 bin ziyaretçiyle kapatacağız. Önümüzdeki sene hedefimiz 4,5 milyonun üzerinde İngiliz pazarından ziyaretçi almak. Bunu sadece İngiltere olarak da görmüyoruz; İrlanda gibi yeni çevre destinasyonlara da konsantre olmuş durumdayız."

Türkiye'nin artık klasik turizm anlayışının ötesine geçtiğini vurgulayan Ersoy, turizmde artık deniz-kum-güneş üçgeninden çıkıldığını hatırlattı. Özellikle ürün çeşitlemesi ve kaynak destinasyon çeşitliliği konusunda son 7-8 yıldır çok ciddi yatırımlar yaptıklarını dile getiren Ersoy, "Geleceğe Miras Projesi' kapsamında yürütülen arkeolojik kazılar ve gece müzeciliğinin, yeni turizm ürünleri arasında önemli yer tuttu. Şimdi bu sene Kapadokya'da yeni destinasyon olarak katılacak ve bundan sonraki yıllarda artık tüm Türkiye Michelin yıldızının kapsama alanına giriyor" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, fuar kapsamında dünyanın önde gelen tur operatörleri TUI, EasyJet Holidays ve Jet2 Holidays yöneticileriyle de görüşmeler gerçekleştirdi.

Ersoy, ayrıca KKTC Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu ve Maldivler Turizm ve Çevre Bakanı Thoriq İbrahim ile de bir araya gelerek karşılıklı iş birliği olanaklarını değerlendirdi.