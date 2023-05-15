Türkiye siyasi tarihinde daha önce görülmeyen bir tesadüf. Baba, oğul ve Yeğen mecliste

Türkiye siyasi tarihinde daha önce görülmeyen bir "tesadüf" yaşandı; Ensarioğlu ailesinden baba-oğul İYİ Parti'den, Yeğen ise AK Parti'den milletvekili oldu.

14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde partiler, aday listelerini açıkladıktan sonra listelerde bazı aile üyelerinin farklı partilerden seçime girmesi dikkat çekmişti. Bu ailelerden biri de Ensarioğlu aşireti.

AMCA,OĞUL VE YEĞEN KARŞI KARŞIYA

Eski bakanlardan, İYİ Parti Ortadoğu Politikaları Başkanı Salim Ensarioğlu İstanbul'dan, oğlu İYİ Parti Diyarbakır İl Başkanı Vejdin Ensarioğlu Diyarbakır'dan, Yeğeni Galip Ensarioğlu ise AK Parti Diyarbakır'dan Milletvekili oldu.

BİRİ AK PARTİ, DİĞERİ İYİ PARTİDEN MİLLETVEKİLİ

Vejdin Ensarioğlu'nun babası Salim Ensarioğlu ise İYİ Parti'den İstanbul 2'inci bölge 2. sıradan aday gösterildi ve milletvekili oldu. Vejdin Ensarioğlu İYİ Parti'den Diyarbakır 1'inci sıradan, Galip Ensarioğlu ise AK Parti Diyarbakır 1'inci sırada milletvekili seçildi.

Diyarbakır, mevcut oy oranına bağlı olarak 12 milletvekili gönderebiliyor meclise. 12 milletvekilinin 8'i Yeşil Sol Parti ittifakı alırken, Ak Parti 3, CHP ise 1 milletvekilini meclise gönderecek.

AK Parti Diyarbakır 1. sıra adayı Galip Ensarioğlu, 22,95 oy oranıyla, İYİ Parti Diyarbakır 1'inci sıra adayı Vejdin Ensarioğlu ise 08,09 ile meclise girdi.

DİYARBAKIR'DAN SEÇİLEMEDİ, İSTANBUL'DAN MECLİSE GİRDİ

Eski bakanlardan, İYİ Parti Ortadoğu Politikaları Başkanı Salim Ensarioğlu ise, İYİ Parti'den İstanbul 2'inci bölge 2. sıradan milletvekili oldu. 2018 seçimlerinde de İYİ Parti'den Diyarbakır adayı olan Salim Ensarioğlu, Milletvekili seçilememişti.

2018 seçimlerinde Millet İttifakı olarak girdikleri seçimde, Diyarbakır'dayüzde 6,82 oy almış ve meclise Diyarbakır'dan milletvekili gönderememişti.