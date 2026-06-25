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Türkiye ve Özbekistan arasında 'Sosyal Risk Haritası' toplantısı

Türkiye ve Özbekistan arasında 'Sosyal Risk Haritası' toplantısı
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Özbekistan Sosyal Koruma Milli Ajansı arasında 'Sosyal Risk Haritası' uygulaması ve dijital dönüşüm tecrübelerinin paylaşımı için çevrim içi toplantı yapıldı.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Özbekistan Sosyal Koruma Milli Ajansı arasında 'Sosyal Risk Haritası' uygulamasına ilişkin tecrübe paylaşımı amacıyla çevrim içi toplantı gerçekleştirildi.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Özbekistan Sosyal Koruma Milli Ajansı ile 2024 yılında imzalanan 'İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı' ve 2025 yılında imzalanan 'Faaliyet Planı' kapsamında sosyal hizmetler alanındaki uygulamaların ve dijital dönüşüm tecrübelerinin karşılıklı paylaşılması konusunda iş birliğini sürdürüyor. Bu kapsamda daha önce Özbekistan Sosyal Koruma Milli Ajansı temsilcileri tarafından Bakanlığa çalışma ziyaretleri gerçekleştirilirken, Türkiye'nin sosyal hizmet alanındaki dijital uygulamaları ve politika geliştirme süreçleri de yerinde incelendi. Türkiye'nin sosyal politika alanında geliştirdiği yenilikçi uygulamalardan biri olan Sosyal Risk Haritası'nın sosyal risklerin bilimsel yöntemlerle analiz edilmesini sağlayarak, koruyucu ve önleyici sosyal hizmet politikalarının veri temelli biçimde planlanmasına katkı sunduğu ifade edildi.

Sosyal Risk Haritası'nın geliştirilme süreci ele alındı

23 Haziran tarihinde gerçekleştirilen çevrim içi toplantıda, Sosyal Risk Haritası'nın geliştirilme süreci, kullanılan veri kaynakları, analiz metodolojisi, dijital altyapısı ve karar alma süreçlerine sağladığı katkılar ayrıntılı şekilde Özbekistan heyetiyle paylaşıldı. Toplantıda ayrıca çocuk koruma hizmetleri, koruyucu aile uygulamaları, sosyal yardım sistemleri ve sosyal hizmetlerde dijital dönüşüm çalışmaları hakkında da karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantının ardından Özbekistan heyeti, özellikle Sosyal Risk Haritası'nın sosyal politika üretiminde sağladığı veri temelli yaklaşımın kendi ülkeleri açısından önemli bir örnek oluşturduğunu ifade etti. Heyet ayrıca başta Sosyal Risk Haritası olmak üzere Bakanlık tarafından geliştirilen dijital sistemleri ve sosyal hizmet modellerini yerinde incelemek amacıyla en kısa sürede Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirme isteklerini dile getirdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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