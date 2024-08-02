Türkiye'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinde bayrak yarıya indirildi, İsrail ile diplomatik kriz çıktı
Türkiye, Hamas lideri İsmail Haniye'nin suikast sonucu öldürülmesi nedeniyle 1 günlük yas ilan ederken, İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki büyükelçilikte Türk bayrağının yarıya indirilmesi diplomatik kriz çıkardı. İsrail Dışişleri Bakanı Katz tepki olarak İsrail'deki Türk maslahatgüzarı bakanlığa çağırırken skandal bir ifade kullanarak "Elçilik temsilcileri Haniye'nin yasını tutmak istiyorsa Türkiye'ye gidip Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yas tutabilir" dedi.
Türkiye'nin İsrail'in suikastı sonucu hayatını kaybeden Hamas lideri İsrail Haniye için 1 günlük yas ilan etmesi, İsrail'de krize yol açtı.
Türkiye'nin İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki büyükelçiliğinde, öldürülen Hamas lideri İsmail Haniye için Türk bayrağı yarıya indirildi.
TÜRK MASLAHATGÜZARI BAKANLIĞA ÇAĞRILDI
İsrail basını, Dışişleri Bakanı Israel Katz'ın tepki olarak İsrail'deki Türk maslahatgüzarı bakanlığa çağırdığını bildirdi. Katz'ın "Elçilik temsilcileri Haniye'nin yasını tutmak istiyorsa Türkiye'ye gidip Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yas tutabilir" dediği aktarıldı.
NE OLMUŞTU?
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu. İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Haniye'nin Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurmuştu.