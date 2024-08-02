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Türkiye'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinde bayrak yarıya indirildi, İsrail ile diplomatik kriz çıktı

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Türkiye, Hamas lideri İsmail Haniye'nin suikast sonucu öldürülmesi nedeniyle 1 günlük yas ilan ederken, İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki büyükelçilikte Türk bayrağının yarıya indirilmesi diplomatik kriz çıkardı. İsrail Dışişleri Bakanı Katz tepki olarak İsrail'deki Türk maslahatgüzarı bakanlığa çağırırken skandal bir ifade kullanarak "Elçilik temsilcileri Haniye'nin yasını tutmak istiyorsa Türkiye'ye gidip Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yas tutabilir" dedi.

Türkiye'nin İsrail'in suikastı sonucu hayatını kaybeden Hamas lideri İsrail Haniye için 1 günlük yas ilan etmesi, İsrail'de krize yol açtı.

Türkiye'nin İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki büyükelçiliğinde, öldürülen Hamas lideri İsmail Haniye için Türk bayrağı yarıya indirildi.

TÜRK MASLAHATGÜZARI BAKANLIĞA ÇAĞRILDI

İsrail basını, Dışişleri Bakanı Israel Katz'ın tepki olarak İsrail'deki Türk maslahatgüzarı bakanlığa çağırdığını bildirdi. Katz'ın "Elçilik temsilcileri Haniye'nin yasını tutmak istiyorsa Türkiye'ye gidip Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yas tutabilir" dediği aktarıldı.

NE OLMUŞTU?

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu. İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Haniye'nin Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurmuştu.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika

İsmail Haniye Tel Aviv Türkiye İsrail Politika Dünya Haberler

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Yorumlar (10)

Ülkücü Gençlik:

Milli yas kararı bu kadar kolay olmamalı

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İbrahim Demirel:

Neden olmasın? Haniyye büyük bir liderdi. Kendi öz evlatlarını bile kaybettiğinde, benim çocuklarım hiç bir Filistinliden üstün değildir dedi. Böyle bir adam için yas tutulur. Onun ötesinde şunu kabul edin, İsrail bizim düşmanımız, hiç bir zaman onlarla dost olamayız. Adamların amacı adım adım Türkiye topraklarına girmek. Yılanın başını küçükken ezeceksin. Bir şekilde büyümelerini engellemek zorundayız.

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Eskiden BeşTaş Oynardık Çamurda:

"yas" kelimesi eski zamanlarda ya yokdu yada az kullanılıyordu. "üzülmek" vardı yani mesela. "küsmek" vardı. Dünyaya küsmek filan yani.

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VEFA:

Bize ne terör örgütü Hamas'tan ya da Haniye'den, bunlar bizim hangi yasımıza ortak olmuş. Yas kararı son derece hatalıdır!..

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İnsan Doktoru:

Maaşına zam yapılmalı senin vefa iyi çalışıyorsun

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İbrahim Demirel:

Bize ne derken kendi adına konuş. Ben şahsen devletimi bu konuda destekliyorum.

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Mr.Kurdullah:

Ortadoğunun şımarık çocuğu

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Hamdi Baba :

Terör örgütü adı fark etmeksizin şehit edilen hangi asker polis için bu ülkede bayrak yarıya indi ? Terörist başı öldürüldü acısını yasını bizimki yaşıyor

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Üveys Uyanık:

ben olsam çekerim ordan zaten ülke değil terörist

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Eskiden BeşTaş Oynardık Çamurda:

Galiba Türkiyede.. Dolar ve Euro gibi.. Rus rubleside olursa.. savaşlar durur ve dünya huzurlu olur ?

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