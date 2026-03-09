Türkiye'nin Birlik ve Beraberlik Mesajı

Terör gazisi, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, Türkiye'nin birlik, beraberlik ve ortak akıl ile daha güçlü yarınlara yürüyeceğine olan inançlarının tam olduğunu söyledi.

Başkan Gündüz, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan'ın İstanbul Mahalle Başkanları toplantısında yaptığı değerlendirmelerin, Türkiye'nin son yıllarda ortaya koyduğu siyasi ve toplumsal dönüşümün önemli bir özeti olduğunu dile getirdi. Bakan Yardımcısı Turan'ın konuşmasında ifade ettiği gibi, Türkiye'de uzun yıllar boyunca toplumun çeşitli kesimlerine adeta 'öğretilmiş çaresizlik' duygusunun aşılandığını, insanların hayallerinin ve hedeflerinin sınırlı tutulduğu bir dönem yaşandığını kaydeden Başkan Gündüz, ancak son yıllarda ortaya konulan siyasi irade ve milletin güçlü desteği sayesinde bu anlayışın büyük ölçüde geride bırakıldığını vurguladı. Başkan Gündüz, "Bugün Türkiye yalnızca büyük şehirleriyle değil, Anadolu'nun her köşesiyle büyüyen, gelişen ve söz sahibi olan bir ülke haline gelmiştir. Bir zamanlar 'Sivas'ın ötesi' gibi ayrımcı söylemlerle ifade edilen anlayış yerini, 'Her masada Türkiye var' gerçeğine bırakmıştır. Bu süreçte mahalle teşkilatlarından esnafa, iş dünyasından gençlere kadar toplumun her kesimi büyük fedakarlıklar göstermiştir. Yerelden başlayarak ülke genelinde oluşan bu güçlü dayanışma, Türkiye'nin demokrasi mücadelesinde ve kalkınma yolculuğunda önemli bir rol oynamıştır. Türkiye'nin geçmişte yaşadığı zorluklara rağmen bugün geldiği nokta, milletimizin azmi, inancı ve ortak hedefleri doğrultusunda verilen mücadelenin bir sonucudur. Bülent Turan'ın ifade ettiği 'Öğretilmiş çaresizliği yerle bir etmek' vurgusu, aslında Türkiye'nin son yıllardaki en önemli kazanımlarından biridir. Toplumun her kesiminin potansiyeline inanması, üretmesi ve söz sahibi olması, ülkemizin geleceği açısından son derece kıymetlidir.

Türkiye'nin birlik, beraberlik ve ortak akıl ile daha güçlü yarınlara yürüyeceğine olan inancımız tamdır" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı