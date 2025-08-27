Türkiye'nin gelecek vaad eden siyasetçileri! İlk sırada MHP'li isim var
ORC Araştırma'nın 21-24 Ağustos 2025'te yaptığı ankete göre, Türkiye'nin gelecek vadeden siyasetçileri arasında ilk sırada MHP'li Mehmet Kemal Yazıcıoğlu (%9,7) yer aldı. Onu CHP'li Genç Osman Killik (%9,4) ve AK Partili Rümeysa Kadak (%9,1) takip etti.
İKİNCİ SIRADA CHP'Lİ İSİM VAR
Onu yüzde 9,4 ile CHP'li Genç Osman Killik ve yüzde 9,1 ile AK Parti'den Rümeysa Kadak izledi. Listenin dördüncü sırasında yüzde 8,6 ile A Parti'den Enes Malik Saran, beşinci sırasında ise yüzde 8,3 ile CHP'li Hüseyin Can Güner bulunuyor.
Araştırmanın diğer öne çıkan isimleri ise şöyle sıralandı:
- Cenk Özatıcı (İYİ Parti): %7,9
- Eyyüp Kadir İnan (AK Parti): %6,5
- Sevgi Kılıç (CHP): %6,4
- Eren Ali Bingöl (CHP): %5,9
- Zehranur Aydemir (AK Parti): %5,2