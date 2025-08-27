Türkiye'nin gelecek vaad eden siyasetçileri! İlk sırada MHP'li isim var

ORC Araştırma'nın 26 ilde 2 bin 750 kişiyle gerçekleştirdiği son ankette, Türkiye'nin gelecek vadeden genç siyasetçilerini belirledi. Araştırmaya göre ilk sırada MHP'den Mehmet Kemal Yazıcıoğlu yüzde 9,7 ile yer aldı.

İKİNCİ SIRADA CHP'Lİ İSİM VAR

Onu yüzde 9,4 ile CHP'li Genç Osman Killik ve yüzde 9,1 ile AK Parti'den Rümeysa Kadak izledi. Listenin dördüncü sırasında yüzde 8,6 ile A Parti'den Enes Malik Saran, beşinci sırasında ise yüzde 8,3 ile CHP'li Hüseyin Can Güner bulunuyor.

Araştırmanın diğer öne çıkan isimleri ise şöyle sıralandı:

Cenk Özatıcı (İYİ Parti): %7,9

Eyyüp Kadir İnan (AK Parti): %6,5

Sevgi Kılıç (CHP): %6,4

Eren Ali Bingöl (CHP): %5,9

Zehranur Aydemir (AK Parti): %5,2

İşte o anketin grafiği;