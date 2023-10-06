Türkiye'nin eski Tokyo Büyükelçisi Ahmet Bülent Meriç'e Japonya'dan ödül

JAPONYA Büyükelçiliği, Türkiye'nin eski Tokyo Büyükelçisi Ahmet Bülent Meriç'e, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine yaptığı katkılar nedeniyle 'Altın ve Gümüş Yıldız, Yükselen Güneş Nişanı' verdi.

Japonya hükümeti, Türkiye'nin eski Tokyo Büyükelçisi Ahmet Bülent Meriç'i, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine ve etkileşimlerin teşvik edilmesine yaptığı katkılar dolayısıyla, 'Altın ve Gümüş Yıldız, Yükselen Güneş Nişanı' ile ödüllendirmeye karar verdi. Bu kapsamda, Meriç onuruna Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde nişan tevdi töreni düzenlendi. Törende, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Takahiko Katsumata, yabancı misyon temsilcileri ve davetliler yer aldı. Törende, Büyükelçi Katsumata tarafından Meriç'e 'Altın ve Gümüş Yıldız, Yükselen Güneş Nişanı' takdim edildi.

Büyükelçi Katsumata, Meriç'in, Türkiye- Japonya dostluk ilişkilerinin geliştirilmesine uzun yıllar önemli katkılarda bulunduğunu belirterek, "Kendisinin bu katkıları, Japonya hükümeti tarafından büyük takdirle karşılanmıştır. Bu sebeple Sayın Büyükelçinin, Japonya İmparatoru tarafından geçen yıl sonbahar döneminde 'Altın ve Gümüş Yıldız, Yükselen Güneş Nişanı' ile taltif edilmesine karar verilmiştir. Bugünkü töreni, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü olan bu yılda düzenlemiş olmaktan çok onur duyuyorum. Sayın Meriç, sadece siyasi ve ekonomik alanlarda değil, iki ülke halkları arasında karşılıklı anlayış ve dostane ilişkilerin gelişmesine de önemli katkılarda bulunmuştur. Gelecek sene 100'üncü yıl dönümünü idrak edeceğimiz Japonya- Türkiye diplomatik ilişkilerinin bundan sonra daha da gelişeceğine olan inancım tamdır" dedi.

Meriç ise nişanın kendisi için bir onur olduğunu ifade ederek, "Bu onur nesilden nesle, geleceğe intikal edecektir, biz Meriç ailesi olarak bu onuru her zaman hissedeceğiz. Dost Japon ulusuna en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Toplumlarımızın karşılaştıkları facialar neticesinde birbirimize yaptığımız yardımlar bu dostluğu yeşertmektedir. Bugün bize verilen onur sadece bana ait değildir, Türk- Japon dostluğunun ilerlemesinde benimle birlikte Japonya sevgisi ile canı gönülden çalışan elçilik çalışanlarının, şirketlerimizin ve eşimin de büyük katkısı vardır. Biz bir takım halinde çalıştıkça bu başarıyı elde ettik. Bayrağı sizlere teslim ettik. İlişkilerimizin 100'üncü yılını idrak edeceğiz, bu çok önemli bir dönüm noktasıdır" diye konuştu.