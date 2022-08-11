Türkiye, NATO'ya üye olmak isteyen İsveç ve Finlandiya ile ilk mutabakat toplantısını 26 Ağustos'ta yapacak

13. Büyükelçiler Konferansı'nın kapanışında bir basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik süreciyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Her iki ülkenin de henüz taahhütlerini yerine getirmediklerini belirten Çavuşoğlu, "Açıklamalar var ama biz sürekli somut adımlar görmek istediğimizin altını çiziyoruz. 26 Ağustos'ta ortak mutabakat toplantısı yapacağız." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 13. Büyükelçiler Konferansı'nın kapanışı dolayısıyla düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Gündemden öne çıkan başlıklara değinen Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği süreci, AB üyelik süreci, Yunanistan ve Suriye ile ikili ilişkilerle ilgili önemli değerlendirmeler yaptı.

Çavuşoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"İsveç ve Finlandiya henüz belgeler ve açıklamalarda taahhüt ettiklerini yerine getirmediler. Açıklamalar var ama biz sürekli somut adımlar görmek istediğimizin altını çiziyoruz. Bizim için bir zaman baskısı yok. NATO üyesi olmak isteyen ülkeler bunlar.26 Ağustos'ta ortak mutabakat toplantısı yapacağız.

YUNANİSTAN İLE İLİŞKİLER

Yunanistan'ın Türkiye aleyhine başlattığı lobi, kampanya çalışmalarından başka ayaküstü selamlaşmalarımız oldu. Savunma Bakanımızın Yunanistan Savunma Bakanı ile NATO toplantısında selamlaşması oldu. Madrid'de Dendias'ı ayaküstü geçerken gördük, bir merhabalaşma oldu. Onun dışında herhangi bir görüşme olmadı. Yunan Savunma Bakanı ve ilgili kişiler yıllardır toplantıya gelmiyorlar. Burada tüm sorunların hepsinin kapsamlı şekilde çözülmesi konusunda Türkiye irade gösteriyor, Yunanistan zamana oynuyor. Yunanistan'ın adaları silahlandırdığı açık, ortada. Biz bunu BM'ye ve uluslararası toplumun gündemine taşıdık. Bu ihlallere müsamaha göstermemiz mümkün değil.

AB ÜYELİK SÜRECİ

Üyelik sürecimizle ilgili bir mesafe görmüyoruz. Biz teknik anlamda siyasi engelleri kaldırıp müzakere etmeye hazırız diyeceğiz. AB Tarafından samimi bir yaklaşım görmüyoruz. Biraz oyalamaca var. Avrupa'da bazı sorunlar var. Bu sorunların çözümü için tek başına irade koyabilen tek ülke Türkiye. Sorunların çözümü konusunda kafa yoran ve somut adımlar atan ülke Türkiye. Bizim bugüne kadar yaptıklarımızı AB ile yapsaydık AB küresel bir aktör olurdu. Türkiye vazgeçilmez bir ülke. Fırsatlar nasıl değerlendirilmeli bunu görüşmeliyiz. Avrupa'nın buna ihtiyacı var.

SURİYE İLE İLİŞKİLER

Uzun zamandır Putin ve Rus yetkililer 'Sizi rejimle görüştürelim' dediler. Cumhurbaşkanımız da istihbaratların görüşmelerinin faydalı olacağını söylemişti. Daha sonra kesinti oldu, şimdi tekrar başladı. Birçok konuda gündeme geliniyor. Bağlantısızlar toplantısında Belgrad'da ayaküstü diğer bakanlarla sohbet ederken Suriyeli bakanla da ayaküstü bir sohbetim oldu. Bu ülkenin tek çıkar yolunun siyasi uzlaşı olduğu ve teröristlerden temizlenmesi gerektiğini söylüyoruz. Rejimle muhalefetin arasında bir barışın olması gerektiğin Türkiye olarak söyledik. Biz Suriye'nin toprak bütünlüğünü destekliyoruz. Suriye'nin toprak bütünlüğü ve barış bizi doğrudan etkiliyor. Bölücü terör örgütlerine verilecek mücadeleyi her zaman destekleriz. Suriye'de birlik, beraberlik olmazsa Suriye bölünme riskiyle karşı karşıya. YPG PKK'nın tek amacı Suriye'yi bölmek. Suriye'de güçlü yönetim olması lazım. Bu irade birlik ve beraberlikle olur."