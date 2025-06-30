Türkiye mutlak butlanı konuşurken dikkat çeken anket: Kılıçdaroğlu mu, Özel mi?

Türkiye mutlak butlanı konuşurken dikkat çeken anket: Kılıçdaroğlu mu, Özel mi?
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Türkiye, Özgür Özel'in Genel Başkan seçildiği CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na yönelik iptal istemi ile açılan davayı konuşurken MetroPOLL'den dikkat çeken bir anket geldi. Ankette katılımcılara, "Özgür Özel'in mi Kemal Kılıçdaroğlu'nun mu CHP genel başkanı olmasını istersiniz?" sorusu soruldu. Ankete göre, katılımcıların %44'ü Özgür Özel'in genel başkanlık görevine devam etmesini istiyor.

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde bugün görülen CHP kurultayına ilişkin davada erteleme kararı çıktı. Dava kapsamında, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkan olmasının önünü açabilecek 'mutlak butlan' kararı ihtimali, siyasi çevrelerde ve kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

"KILIDAROĞLU MU, ÖZEL Mİ?" SORUSU SORULDU

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na dair açılan dava gündemdeki sıcaklığını korurken, MetroPOLL Araştırma'dan gelen yeni bir anket siyasi kulisleri yeniden hareketlendirdi. MetroPOLL Araştırma'nın kurucusu Özer Sencar'ın paylaştığı 28 ilde yapılan ankette vatandaşlara "CHP Genel Başkanı olarak kimi görmek istersiniz: Özgür Özel mi, Kemal Kılıçdaroğlu mu?" sorusu yöneltildi.

ÖZEL YÜZDE 44 OY ALDI

Katılımcıların %44'ü Özgür Özel'in genel başkanlık görevine devam etmesini istiyor. Kılıçdaroğlu'nun dönüşünü isteyenlerin oranı ise %25,8'de kaldı.

CHP'LİLER ÖZEL'İ, AK PARTİLİLER KILIÇDAROĞLU'NU İSTİYOR

Ankette seçmen eğilimlerine göre dağılım da dikkat çekti. CHP seçmeninin %79,4'ü Özgür Özel'den yana tavır aldı. Aynı grupta Kılıçdaroğlu'nu isteyenlerin oranı yalnızca %12,5.

AK Partili seçmenler ise ilginç bir tablo çizdi. Katılımcıların %40,3'ü CHP'nin başında Kemal Kılıçdaroğlu'nu görmek istiyor. Özgür Özel'i tercih edenlerin oranı ise sadece %18,3.

Anket ayrıca, Ekim 2023'te yapılan benzer bir çalışmayla karşılaştırıldı.

Türkiye mutlak butlanı konuşurken dikkat çeken anket: Kılıçdaroğlu mu, Özel mi?

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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Yorumlar (18)

Haber YorumlarıFirat Tas:

AK haramili seçmenler Kılıçdaroğlu hayranı olduğu için değil CHP' düşmanı oldukları için kılıçdaroğlu demişlerdir haramiler

Yorum Beğen153
Yorum Beğenme124
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Haber Yorumlarıserkan şenol:

alın genel başkanınız yapın . tutan mı var

Yorum Beğen98
Yorum Beğenme13
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Haber YorumlarıAli Tokgöz:

Ne oldu la samancılar Allah aşkına bu partiden ne bekliyorsunuz.

Yorum Beğen50
Yorum Beğenme19
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAras Aras:

Ak B. O. K, PARTÎ'YE NÎYE SORMUŞLAR

Yorum Beğen26
Yorum Beğenme34
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Haber Yorumlarısade vatandaş:

haramilerin kılıçtaroğluna seçim kazandırdıkları için vefa borcu var rivayete göre bu yüzden chp gibi heykel yapma adetleri olmadıkları halde bu ak saçlıların kılıçtaroğlunun bronzdan yapılma heykelini minnetlerinin ifadesi olarak kendi partilerinin önüne diktirecekleri söyleniliyor

Yorum Beğen25
Yorum Beğenme11
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