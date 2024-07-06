Türkiye ile görüşmelerde önemli rol oynayacaktı! Esad'ın danışmanı şüpheli bir kazada öldü

Suriye Devlet Başkanı'nın Özel Medya Danışmanı olan ve Türkiye- Suriye arasındaki olası görüşmelerde yer alması beklenen Luna eş-Şibil, Şam'a giden yollardan birinde geçirdiği trafik kazasının ardından eş-Şami Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Bu şüpheli olay, "Kaza mı yoksa cinayet mi?" sorusunu akıllara getirdi.

Suriye ile Türkiye arasında ilişkilerde yeni bir döneme girildi ve Beşar Esad ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşılıklı olarak ılımlı mesajlar verdi.

TÜRKİYE- SURİYE İLİŞKİLERİNİN KİLİT İSMİ KAZA YAPTI

Ülkeler arasında yeniden diyaloğun başlaması için gerekli adımlar atılırken o görüşmelerde yer alması beklenen kilit isimlerden biri olan Esad'ın özel danışmanı Luna El Şibil salı öğleden sonra Şam'a giden yollardan birinde trafik kazası geçirdi.

YOĞUN BAKIMDA HAYATINI KAYBETTİ

Kendisini taşıyan aracın savrularak yoldan çıkmasıyla meydana gelen kazada danışman Şibil, ağır yaralandı. Yoğun bakıma kaldırılan Şibil, daha sonra hayatını kaybetti.

KAZA GİZEMİNİ KORUYOR

Olayla ilgili gizemli bir durum olduğu ve zırhlı bir aracın arkadan çarparak arabayı yolun ortasına ittiği yönünde çeşitli haberler yayıldı. Bir başka habere göre ise kendisine çarpan aracın ön kısmında metal bir destek bulunuyordu ve bu da eş-Şibil'in ciddi bir beyin kanaması geçirmesine neden oldu.

TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERDE ÖNEMLİ ROL OYNAYACAKTI

Hayatını kaybeden Şibil'in, Türkiye ile Suriye arasındaki görüşmelerde önemli bir aktör olması bekleniyordu. Ayrıca Şibil'in general kocası ise İran destekli Haşdi Şabi tarafından geçtiğimiz günlerde Esad'ın Şam'da bulunan sarayından özel operasyonla tutuklanmıştı.