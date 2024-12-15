Türkiye'den ABD'ye DEAŞ ile mücadele kapsamında ses getirecek teklif
Milli Savunma Bakanı Güler "Görevlendireceğimiz 3 komando tugayı ile DEAŞ'a karşı birlikte mücadele edelim" teklifinde bulundukları ABD'nin bu çağrıya sessiz kaldığını ve DEAŞ ile mücadele adı altında PKK/YPG terör örgütü ile iş birliği yaptıklarını açıkladı.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, yazılı ve görsel medya kuruluşlarının Ankara temsilcileri ile bir araya geldi. Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil bu yılın başından itibaren gerçekleştirilen operasyonlarda 2 bin 939 teröristi etkisiz hale getirildiğini duyuran Bakan Güler terör örgütü PKK/PYD'nin Suriye'de ana gelir kaynaklarını kaybettiğini açıkladı.
Bakan Güler, elebaşı Ferhat Abdi Şahin'in yaptığı açıklamaların da yeni dönemde terör örgütünün kendini kurtarmaya yönelik bir arayış içerisinde olduğunu gösterdiğini söyledi.
"PKK/YPG'NİN TASFİYESİ İLK ÖNCELİĞİMİZ"
"Öncelikli konumuz PKK/YPG terör örgütünün tasfiyesidir" diyen Güler, "Bizim sorunumuz Kürt kardeşlerimize de zulmeden PKK/YPG terör örgütüyledir" ifadelerini kullandı.
ABD'YE "DEAŞ İLE BİRLİKTE MÜCADELE EDELİM" TEKLİFİ
ABD'ye DEAŞ'la mücadele kapmasında teklif ilettiklerini söyleyen Güler "'Terör örgütü PKK/YPG ile hareket etmeyi bırakın. Görevlendireceğimiz 3 komando tugayı ile DEAŞ'a karşı birlikte mücadele edelim' dedik. Hatta onlara binlerce DEAŞ'lı teröristin ve ailelerinin tutulduğu El-Hol kampının kontrolünü sağlayabileceğimizi ilettik. Buna rağmen ABD'li dostlarımız buna sessiz kaldılar ve DEAŞ ile mücadele adı altında PKK/YPG terör örgütü ile iş birliği yaptılar." açıklamasını yaptı.