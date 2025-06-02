Türkiye'de Çok Boyutlu Harekatlar Konferansı: Türk Savunma Sanayii'nin NATO'ya Katkıları

Türkiye'de Çok Boyutlu Harekatlar Konferansı: Türk Savunma Sanayii'nin NATO'ya Katkıları
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NATO MDO Konferansı'nda Türk savunma sanayiinin çok alanlı kabiliyetleri ve teknoloji vizyonu paylaşıldı. Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, müttefiklik ruhunun önemine vurgu yaptı.

Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı Çok Boyutlu Harekatlar (MDO) Konferansı'nda; Türk savunma sanayiinin çok alanlı kabiliyetleri, NATO'ya sunduğu katkıları ve teknoloji vizyonu paylaşıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ankara'da yapılan 'NATO MDO Conference 2025'te Türk Savunma Sanayii'nin çok alanlı kabiliyetlerinden, NATO'ya sunduğu katkılardan ve teknoloji vizyonundan bahsedildiğini kaydetti.

Savunma Sanayii Başkanı Görgün, müttefiklik ruhunun gereğinin; güvenlik tehditlerine birlikte çözüm üretmek ve kısıtlayıcı uygulamalardan uzak, yapıcı bir iş birliği zeminini savunmak olduğunu belirterek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dijital dönüşümden yapay zekaya, bulut mimarisinden uyumluluk ve çevik mühendisliğe uzanan temel eksenler ise bizim için sadece kavramsal değil, tüm projelerimizde operasyonel önceliklerdir. NATO'ya; sahada kanıtlanmış teknolojilerimizle, genç ve dinamik savunma sanayi ekosistemimizle hizmet etmeye hazırız. Bu stratejik konferansa öncülük eden NATO Müttefik Dönüşüm Komutanlığı'na (ACT) ve katkı sunan tüm paydaşlara teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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