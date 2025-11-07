Türkiye'de 550 Milyon Fidan Dikimi Hedefleniyor

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Ülke genelinde, 1 yılda 550 milyon fidan ve tohumu toprakla buluşturmayı hedefliyoruz. Bu minvalde, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde, 81 il 922 ilçemizde fidan dikim alanlarında, 7'den 77'ye bütün vatandaşlarımızla birlikte fidan dikeceğiz" dedi.

Bakan Yumaklı, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ord. Prof. Dr. Abdülkadir Noyan Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen Ankara Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yıl Açılış Töreni'ne katıldı. Yumaklı, ziyareti kapsamında ilk olarak kampüs bahçesine fidan dikti. Ardından programa geçen Yumaklı, 17-21 Mayıs 2026 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ile Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğinde düzenlenecek olan 3'üncü Uluslararası Moleküler Bitki Koruma Kongresi'nin tarım sektörü için önemli çıktılar sağlayacağını belirterek, "Üniversitelerimizin her araştırması sahayla birlikte hayat bulacaktır. Geleceğin tarımı bilim insanlarımızla birlikte şekillenecektir. Bilim ve politika köprüsünün kurulmasında biz de üniversitelerimiz ile önemli iş birlikleri içerisindeyiz. Bu köprünün en güçlü ayaklarından biri olan Tarım ve Orman Şuramızın 4'üncüsünü bu yıl gerçekleştirdik. 87 üniversiteden 288 akademisyen de Şura çalışmalarında aktif rol aldı. 373 hedef ve bunlara bağlı 2 bin 977 strateji ortaya konuldu ve 86 karar sonuç bildirgesinde yer aldı. Bu hedef ve stratejiler Bakanlık politikalarımız için önemli bir kaynak olacak. Hazırlığı süren Şura Eylem Planı ile stratejilerin gerçekleştirilmesi için belirlenecek faaliyet ve projeler takvimlendirilecek ve 2026 yılı itibariyle izlenmeye başlanacak" dedi.

'14 BİN 540 GENCİMİZİN PROJELERİNE 1,3 MİLYAR AVRO HİBE DESTEĞİ SAĞLADIK'

Yumaklı, savunma sanayi kadar stratejik bir diğer sektörün tarım olduğunu vurgulayarak, "Dünya nüfusu 8 milyara yaklaştı ve 2050 yılında 10 milyara çıkması bekleniyor. Ülke nüfusumuzun da 100 milyonu geçmesi öngörülüyor. Bu durum, gıdaya ve suya olan talebi her geçen gün artırıyor. Nüfus artışına bağlı olarak 2050 yılında, bugünden yüzde 65-70 daha fazla gıdaya ihtiyacımız olacak. Bu ihtiyacı ancak gençlerimizin girişimcilik ruhu, Ar-Ge ve inovasyon kapasitemizi artırarak karşılayabiliriz. Çünkü, bizi üretimde teknolojiye iten birçok neden var. Bu nedenleri biz, yeni normal olarak tanımlıyoruz. Çok zorlu bir süreçte, riskin çok fazla olduğu bir dönemde durmadan daha fazla, daha verimli üretim yapmamız gerekiyor. Bu risklere karşı teknolojiyi bir kalkan olarak kullanmamız kaçınılmaz bir zorunluluktur. Unutmayın; bu teknolojiyi hayata geçirecek olanlar da sizlersiniz. Bu ruhun en güçlü tezahürünü de TEKNOFEST gençliğinde görüyoruz. Orada gördüğünüz o mühendislik, yazılım, teknoloji vb. tüm inovasyon kabiliyeti, tarım sektörümüzün geleceğini de aydınlatacaktır. Savunma sanayinde dünyaya sesimizi nasıl duyurduysak, inşallah tarımsal üretim teknolojisinde de bunu yapacağız. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak, Türkiye'nin en büyük ve en yaygın Ar-Ge kurumlarından biriyiz. Bu manada genç araştırmacıları destekliyoruz. Bunun yanı sıra tarım sektörüne yatırımı teşvik etmek için gençlere önemli hibe destekler sağlıyoruz. TKDK-IPARD Programı sayesinde 14 bin 540 gencimizin projelerine 1,3 milyar avro hibe desteği sağladık. Gençlerin projelerden yararlanma oranı yüzde 67" diye konuştu.

'TÜM AKADEMİK CAMİAMIZI FİDAN DİKİM SAHALARIMIZA BEKLİYORUZ'

Yumaklı, ülke sathında bir Yeşil Vatan seferberliği başlattıklarını hatırlatarak, "Ülke genelinde, 1 yılda 550 milyon fidan ve tohumu toprakla buluşturmayı hedefliyoruz. Bu minvalde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde, 81 il 922 ilçemizde fidan dikim alanlarında, 7'den 77'ye bütün vatandaşlarımızla birlikte fidan dikeceğiz. Ben de bu vesileyle; gençlerimizi, tüm akademik camiamızı ve Ankara Üniversitesi çalışanlarını geleceğe nefes olmaları için fidan dikim sahalarımıza beklediğimizi ifade ediyorum" dedi. Konuşmaların ardından Yumaklı, bu yıl birincisi düzenlenen Ankara Üniversitesi Araştırma Dekanlığı (ARDEK) ödüllerini sahiplerine takdim etti.