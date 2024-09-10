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Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan Üçlü Savunma Bakanları Toplantısı Sonrası İş Birliğini Vurguladı

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Savunma Bakanları Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, üçlü iş birliğinin Kafkasya'nın barış ve istikrarına büyük katkı sağladığını belirtti.

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye-Azerbaycan- Gürcistan Üçlü Savunma Bakanları Toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakan Güler, "Azerbaycan ve Gürcistan arasındaki üçlü iş birliği Kafkasya'nın barış ve istikrarına da büyük katkı sağlamaktadır" dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, bugün Gürcistan'da düzenlenen, Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında bir dizi resmi görüşme gerçekleştirdi. Her üç Bakan'ın başkanlığında gerçekleştirilen görüşme sonrası Üçlü Mutabakat Metni imzalandı. Toplantı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Güler, "Türkiye Cumhuriyeti, Azerbaycan ve Gürcistan Savunma Bakanları olarak bugün Batum'da Üçlü Savunma Bakanları 11'inci Toplantısı kapsamında bir araya gelmiş bulunuyoruz. Öncelikle misafirperverliği kapsamında değerli meslektaşım Irakli Chikovani'ye teşekkürlerimi sunuyorum. Bu vesileyle Sayın Bakanların şahsında tüm Gürcistanlı ve Azerbaycanlı kardeşlerimize Sayın Cumhurbaşkanımızın selam ve sevgilerini de iletiyorum. Bugün burada köklü tarihi ve derin bağları bulunan ülkelerimiz arasındaki iş birliğinin her alanda en üst seviyeye çıkarılmasına yönelik irademizi, kıymetli mevkidaşlarımla beraber bir kez daha teyit ettik. Toplantı esnasında Azerbaycan'ın ve Gürcistan'ın özellikle bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne olan güçlü desteğimizin altını tekrar çizdik" dedi.

'ARAMIZDAKİ SİNERJİ, ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE YENİ İŞ BİRLİKLERİNE İMKAN SAĞLAYACAK'

Bakan Güler, toplantı sonrası imzalanan Üçlü Mutabakat Metni hakkında, "Malumunuz olduğu üzere Kafkasya tarihi ve stratejik konumu nedeniyle bölgesel ve uluslararası güvenlik için kritik önemdedir. Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan arasındaki üçlü iş birliği, ülkelerimizin ortak yarar ve beklentilerine hizmet ederken aynı zamanda Kafkasya'nın barış ve istikrarına da büyük katkı sağlamaktadır. Bu nedenle örnek nitelikteki bu yakın ve güçlü iş birliğimizi daha da geliştirme hususundaki irademizi imzaladığımız Üçlü Toplantı Protokolü ile de teyit ettik. İnanıyorum ki aramızdaki bu sinerji önümüzdeki dönemde yeni işbirliği ve ortaklıklara da imkan sağlayacaktır. Bu vesileyle değerli mevkidaşlarım Sayın İrakli Chikovani ve Orgeneral Zakir Hasanov ile görüşmekten duyduğum memnuniyeti bir kez daha ifade etmek istiyorum. Ayrıca dost ve kardeş Azerbaycan ve Gürcistan halkına da sağlık ve esenlikler diliyor, sizleri bir kez daha saygıyla selamlıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Azerbaycan Gürcistan Kafkasya Türkiye

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