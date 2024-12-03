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Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu'ndan Kalıcı Barış Çağrısı

Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu'ndan Kalıcı Barış Çağrısı
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AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, Ermenistan ile Azerbaycan arasında kalıcı barışın sağlanması için Ermenistan Anayasası'nın değiştirilmesi ve Minsk Grubunun dağıtılması gerektiğini ifade etti.

Türkiye- Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, Ermenistan ile Azerbaycan arasında kalıcı barışın sağlanması için Ermenistan Anayasası'nın değişmesi ve Minsk Grubunun dağıtılması gerektiğini söyledi.

Ayrım, Meclis'te, Azerbaycan Milli Meclisi Dışişleri ve Parlamentolararası İlişkiler Komisyonu Başkanı Samad Seyidov ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Görüşmede, sözlerine, "Değerli kardeşlerim evinize hoş geldiniz" diyerek başlayan Ayrım, Azerbaycan'ın ev sahipliğinde 11-24 Kasım'da gerçekleştirilen, 80 devlet ve hükümet başkanı ile kayıtlı 76 binden fazla katılımcının yer aldığı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 29. Taraflar Konferansı'nın başarıyla düzenlenmesinin takdire şayan olduğunu söyledi.

Ayrım, Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi'nin 4. yıl dönümünü 8 Kasım'da geride bıraktıklarını dile getirerek, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünün sağlanması yönünde atılan en önemli adımlardan biri olan zaferin, Türkiye'nin de desteğiyle 44 günlük mücadele sonunda elde edildiğini vurguladı.

Ermenistan'la kalıcı barış anlaşmasının imzalanmasının çok önemli olduğunu ifade eden Ayrım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kalıcı barışın olması için Ermenistan Anayasası'nın değişmesi ve Minsk Grubunun dağıtılması gerekiyor. Ermenistan Bağımsızlık Bildirgesi'nde 'Karabağ toprakları benimdir.' diyor, Türkiye'nin birçok ilinde Batı Ermenistan hayalleri var. Başkasının toprağında gözü olan bir ülkeyle kalıcı barış anlaşmasını imzalamamız zaman alabilir. Biz Cumhurbaşkanı Aliyev'in bu talebini yürekten destekliyoruz ve her platformda da takipçisiyiz. Ayrıca Minsk Grubunu da Ermenistan'la birlikte müracaat edip ortadan kaldırması lazım. Çünkü Minsk Grubunun karnesi koca bir sıfır. 30 yıldır sorunu çözümsüzlüğe götürdüler."

Karabağ Savaşı'nda Türkiye'nin Azerbaycan'ın yanında büyük bir dayanışma gösterdiğini ifade eden Ayrım, "Türkiye, dost, kardeş ve müttefik olduğunu gösterdi. Bugün de böyledir, yarın da böyle olacak. Hayal ettiğimiz her şeyi Allah bana nasip etti. Azerbaycan'ın bağımsızlığını hayal ettik, oldu; Hocalı'yı hayal ettik, oldu. Bugün de 'Zengezur Koridoru ne zaman açılacak' diye hayal ediyoruz. Yakında o da olacak." diye konuştu.

Azerbaycan Milli Meclisi Dışişleri ve Parlamentolararası İlişkiler Komisyonu Başkanı Seyidov da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türkiye'nin Azerbaycan'a verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA / Gazi Nogay - Politika
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