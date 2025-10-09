Haberler

Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Savunma Bakanları Toplantısı Ankara'da Yapıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Savunma Bakanları Toplantısının Ankara'da gerçekleştirildiğini duyurdu. Toplantıda Bakan Yaşar Güler, Azerbaycan ve Gürcistan savunma bakanları ile bir araya geldi.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye-Azerbaycan- Gürcistan Üçlü Savunma Bakanları Toplantısı'nın bugün Ankara'da gerçekleştirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türkiye-Azerbaycan- Gürcistan Üçlü Savunma Bakanları Toplantısı bugün Ankara'da gerçekleştiriliyor. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ; Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ve Gürcistan Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Irakli Chikovani'yi Ankara'da Merkez Orduevi'nde ağırlayacak. Üçlü Toplantı kapsamında Bakan Yaşar Güler ilk olarak Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile bir araya geldi. Bakan Yaşar Güler, Bakan Hasanov ile görüşmesinin ardından da Gürcistan Savunma Bakanı Irakli Chikovani ile görüşme gerçekleştirecek" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Gazze'de ateşkes yürürlüğe girdi! İşte planın ilk aşaması

Gazze'de ateşkes yürürlüğe girdi! İşte planın ilk aşaması
İmamoğlu ile birlikte diploması iptal edilen akademisyen emekli oldu

İmamoğlu ile birlikte diploması iptal edilen akademisyenden yeni karar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ederson'un yerine çağrılan kaleciden eşi benzeri görülmemiş yanıt

Ederson'un yerine çağrılan kaleciden olay sözler
İmamoğlu ile birlikte diploması iptal edilen akademisyen emekli oldu

İmamoğlu ile birlikte diploması iptal edilen akademisyenden yeni karar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.