Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan atamalar Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararla önemli kurumlara yeni atamalar yapıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Coşkun Yılmaz atanırken, BTK Başkanlığına Mehmet Koçyiğit ile birlikte 4 yeni üye atandı. DHMİ Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine ise Fatih Çakmak getirildi.
Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar hakkındaki karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINA YENİ BAKAN YARDIMCISI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan karar ile birlikte; Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanı Coşkun Yılmaz atandı.
BTK’YA BAŞKAN VE 4 YENİ ÜYE ATANDI
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu (BTK) Başkanlığına Mehmet Koçyiğit getirildi. BTK üyeliklerine ise; Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Enes Çakmak, Celalettin Dinçer ve Liman Peker atandı.
DHMİ'DE YENİ DÖNEM
Öte yandan Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğüne ve Yönetim Kurulu Başkanlığına, DHMİ Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Çakmak atandı.