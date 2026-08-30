İzmir’de hâkime WhatsApp’tan şantaj ve tehdide 1 tutuklama

İzmir 5. Aile Mahkemesi hâkimi, baktığı bir dava nedeniyle WhatsApp üzerinden tehdit ve şantaj mesajlarının hedefi oldu. Yabancı menşeli bir numaradan gönderilen mesajlarda “Recep ceza almazsa hedef sen olursun” ifadeleri kullanılırken, hâkimin ve aile bireylerinin kişisel bilgilerinin yer aldığı fotoğraflar da gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklandı.

ADRESLERE EŞ ZAMANLI OPERASYON

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, mesajlarda adı geçen ve hâkimin baktığı davanın tarafları olduğu belirlenen Kübra Uçkun ile Recep Kaplan hakkında yakalama ve dijital materyallere el koyma kararı çıkarıldı.

İzmir ve Ankara’da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda iki şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin cep telefonları ve tabletlerine incelenmek üzere el konuldu.

İzmir’de gözaltına alınan Kübra Uçkun, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Ankara’da yakalanan Recep Kaplan ise SEGBİS üzerinden İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alınan ifadesinin ardından mahkemeye sevk edildi.

Kaplan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DAHA ÖNCE VALİ VE BAŞSAVCIYI DA TEHDİT ETMİŞLER

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde dikkat çeken başka tehdit iddiaları da ortaya çıktı. Kübra Uçkun’un ifadesi doğrultusunda yürütülen araştırmada, şüphelilerin 2025 yılında Aydın Valisi Yakup Canpolat ile Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse’ye de tehdit mesajları gönderdiği tespit edildi.

Söz konusu olaylarla ilgili daha önce Siber Suçlarla Mücadele ve Güvenlik Şube müdürlüklerince adli işlem yapıldığı belirlendi.

İKİ ŞÜPHELİ DAHA İÇİN GÖZALTI TALEBİ

Soruşturma kapsamında eylemlere dahil oldukları değerlendirilen Erkan Gökmen ve Bilal Türk hakkında da işlem başlatıldı.

İki şüphelinin yakalanması, ikametlerinde arama yapılması ve gözaltına alınmaları için Sulh Ceza Hakimliğinden talepte bulunuldu.

Olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturmanın sürdüğü bildirildi.