Milli Savunma Bakanlığı: "Türk ordusunun gücü caydırır, çevikliği sınır tanımaz"

Güncelleme:
Milli Savunma Bakanlığı, Almanya'da gerçekleştirilen Steadfast Dart 2026 tatbikatında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin etkinliğini ve caydırıcılığını vurguladı. 2 bin Türk askerinin katıldığı tatbikatta, Türkiye'nin NATO içindeki rolüne dikkat çekildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın NATO üyesi müttefik ülkelerin Almanya'da gerçekleştirdiği Steadfast Dart 2026 tatbikatına ilişkin açıklamasında, "Türk ordusunun gücü caydırır, çevikliği sınır tanımaz, kurmay aklı ise kazandırır. Almanya'ya konuşlanan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; etkin, saygın ve caydırıcı bir güç olarak tevdi edilen her türlü görevi başarıyla yerine getiriyor" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de katıldığı NATO'nun bu yıl gerçekleştirdiği ettiği en kapsamlı ve en yüksek katılımlı tatbikat olarak nitelendirilen Steadfast Dart 2026'ya ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Tatbikat kapsamında Almanya'da konuşlu 2 bin Türk askerinin yürüttüğü faaliyetlere ilişkin, "Türk ordusunun gücü caydırır, çevikliği sınır tanımaz, kurmay aklı ise kazandırır. Almanya'ya konuşlanan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; etkin, saygın ve caydırıcı bir güç olarak tevdi edilen her türlü görevi başarıyla yerine getiriyor" ifadeleri kullanıldı. Bakanlığın tatbikat kapsamında yürütülen karargah çalışmalarını paylaştığı görüntülerde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ittifak çerçevesinde oynadığı önemli role de vurgu yapılarak, "NATO'nun 2. Büyük ordusu olarak Türkiye, ittifakın birlik ve hazırlık seviyesinin güçlendirilmesinde kilit bir rol oynamaktadır. Sahadaki tecrübelerimizi paylaşarak ve müttefiklerimizle birlikte yeni tecrübeler elde ederek harekat yetkinliğimizi artırıyoruz" denildi. - BERLİN

